Юрист рассказала, что нужно сделать при смене фамилии
02:20 10.08.2025 (обновлено: 02:37 10.08.2025)
Юрист рассказала, что нужно сделать при смене фамилии
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Паспорт, СНИЛС, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) и загранпаспорт подлежат обязательной замене, если женщина решила взять фамилию супруга при заключении брака, рассказала РИА Новости член Союза юристов-блогеров Марина Воронцова."Заключение брака часто сопровождается сменой фамилии со стороны супруги. В этом случае после окончания свадебных торжеств необходимо предпринять меры для актуализации личных документов", — сказала Воронцова. Правозащитница уточнила, что в этот перечь документов входят паспорт гражданина Российской Федерации, заявление на замену которого необходимо подать в течение 90 дней с даты регистрации брака. На замену СНИЛС закон установил 30 дней, однако его номер останется прежним — актуализируется только фамилия, подчеркнула Воронцова. Заменить также необходимо будет и загранпаспорт, отметила член Союза юристов-блогеров. Кроме того, Воронцова напомнила, что замене подлежат водительское удостоверение, свидетельство на автомобиль, но конкретные сроки законом для них не установлены."Рекомендуется также внести изменения в полис ОСАГО и паспорт транспортного средства (ПТС)", — добавила юрист.При смене фамилии необходимо уведомить и страховую медицинскую организацию в течение 30 календарных дней, чтобы получить новый полис ОМС, подчеркнула Воронцова."Копию свидетельства о заключении брака необходимо представить работодателю для внесения изменений в бумажный вариант трудовой книжки. Сведения о трудовой деятельности ("электронная трудовая") обновляются автоматически", — поделилась правозащитница.ИНН необходимо сменить только в том случае, если есть желание получить бумажное свидетельство с новой фамилией, указала Воронцова. Чтобы поменять фамилию в военном билете, военнообязанной необходимо обратиться в военкомат, заключила член Союза юристов-блогеров.
Смена фамилии: юристы рассказали о процедуре и кому в ней могут отказать
28 января, 19:26
28 января, 19:26
В Госдуму внесли проект об упрощении выбора фамилии при заключении брака
20 февраля, 16:54
