Рейтинг@Mail.ru
В ЕС пытаются поговорить с Трампом до саммита с Путиным, сообщил Bloomberg - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:36 10.08.2025 (обновлено: 08:35 11.08.2025)
https://ria.ru/20250810/es-2034467812.html
В ЕС пытаются поговорить с Трампом до саммита с Путиным, сообщил Bloomberg
В ЕС пытаются поговорить с Трампом до саммита с Путиным, сообщил Bloomberg - РИА Новости, 11.08.2025
В ЕС пытаются поговорить с Трампом до саммита с Путиным, сообщил Bloomberg
Европейские лидеры хотят провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом до его планируемого саммита с российским президентом Владимиром Путиным на... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-10T20:36:00+03:00
2025-08-11T08:35:00+03:00
аляска
специальная военная операция на украине
дональд трамп
россия
в мире
владимир путин
владимир зеленский
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034470691_0:0:3032:1706_1920x0_80_0_0_bb666ec834927c6d7e442c65d060b842.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Европейские лидеры хотят провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом до его планируемого саммита с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом."Европейские страны стремятся поговорить с Дональдом Трампом перед запланированной встречей президента США на Аляске с российским лидером Владимиром Путиным. Лидеры хотят поговорить с ним до пятницы, когда Трамп и Путин должны встретиться", — говорится в материале. Саммит России и СШАКремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что лидеры России и США встретятся на Аляске 15 августа.По словам помощника президента Юрия Ушакова, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.После объявления о грядущем российско-американском саммите Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
https://ria.ru/20250809/vstrecha-2034224092.html
https://ria.ru/20250810/ssha-2034452703.html
аляска
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034470691_154:0:2883:2047_1920x0_80_0_0_ca842cdc5f1df60d75c7651745c500b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аляска, дональд трамп, россия, в мире, владимир путин, владимир зеленский, евросоюз, сша, встреча путина и трампа — 2025
Аляска, Специальная военная операция на Украине, Дональд Трамп, Россия, В мире, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Евросоюз, США, Встреча Путина и Трампа — 2025
В ЕС пытаются поговорить с Трампом до саммита с Путиным, сообщил Bloomberg

Bloomberg: в ЕС хотели бы встретиться с Трампом до его переговоров с Путиным

© Getty Images / Chip SomodevillaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© Getty Images / Chip Somodevilla
Президент США Дональд Трамп
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Европейские лидеры хотят провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом до его планируемого саммита с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.
"Европейские страны стремятся поговорить с Дональдом Трампом перед запланированной встречей президента США на Аляске с российским лидером Владимиром Путиным. Лидеры хотят поговорить с ним до пятницы, когда Трамп и Путин должны встретиться", — говорится в материале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Проблемы с Западом обсудят на востоке: Путин летит на Аляску
9 августа, 08:00

Саммит России и США

Кремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что лидеры России и США встретятся на Аляске 15 августа.
По словам помощника президента Юрия Ушакова, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
После объявления о грядущем российско-американском саммите Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Трамп хочет закончить финансирование конфликта на Украине, заявил Вэнс
Вчера, 17:33
 
Специальная военная операция на УкраинеАляскаДональд ТрампРоссияВ миреВладимир ПутинВладимир ЗеленскийЕвросоюзСШАВстреча Путина и Трампа — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала