В ЕС пытаются поговорить с Трампом до саммита с Путиным, сообщил Bloomberg
2025-08-10T20:36:00+03:00
2025-08-10T20:36:00+03:00
2025-08-11T08:35:00+03:00
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Европейские лидеры хотят провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом до его планируемого саммита с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом."Европейские страны стремятся поговорить с Дональдом Трампом перед запланированной встречей президента США на Аляске с российским лидером Владимиром Путиным. Лидеры хотят поговорить с ним до пятницы, когда Трамп и Путин должны встретиться", — говорится в материале. Саммит России и СШАКремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что лидеры России и США встретятся на Аляске 15 августа.По словам помощника президента Юрия Ушакова, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.После объявления о грядущем российско-американском саммите Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
2025
