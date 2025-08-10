https://ria.ru/20250810/elektromobil-2034402010.html

Эксперт рассказал, сколько редкоземельных металлов требуется электромобилю

Эксперт рассказал, сколько редкоземельных металлов требуется электромобилю - РИА Новости, 10.08.2025

Эксперт рассказал, сколько редкоземельных металлов требуется электромобилю

Одному электромобилю в среднем требуется до 1 килограмма редкоземельных металлов, рассказал РИА Новости партнер "S+Консалтинг" Павел Карпус. РИА Новости, 10.08.2025

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Одному электромобилю в среднем требуется до 1 килограмма редкоземельных металлов, рассказал РИА Новости партнер "S+Консалтинг" Павел Карпус. "Каждый электромобиль содержит до 1 кг редкоземельных элементов, среди которых неодим является основным компонентом. При прогнозируемом удвоении количества электродвигателей к 2035 году, спрос на неодим вырастет экспоненциально", - отметил Карпус. Редкоземельные металлы - ключевые компоненты для современной электроники, используются во многих высокотехнологичных отраслях. Россия обладает одними из самых больших запасов РЗМ в мире, но их добыча почти не ведется, поскольку это капитало- и трудоемкий процесс. Президент Владимир Путин в феврале указал, что к 2030 году нужно наладить полный цикл переработки редкоземельных металлов для развития экономики и ОПК.

