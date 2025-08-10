В Эквадоре восемь человек погибли при стрельбе на дискотеке
El Universo: в Эквадоре неизвестные расстреляли на дискотеке восемь человек
© AP Photo / Dolores OchoaПолиция в Эквадоре
© AP Photo / Dolores Ochoa
Полиция в Эквадоре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 10 авг - РИА Новости. В эквадорском городе Санта-Лусия вооружённые преступники открыли огонь по посетителям дискотеки, в результате чего погибли восемь человек, включая брата мэра города, сообщила газета El Universo.
«
"В Санта-Люсии царит тревога в связи со смертью восьми человек, включая брата мэра города. Эти люди погибли в результате нападения, о котором стало известно рано утром в воскресенье", - говорится в материале на сайте издания.
«
По данным полиции Эквадора, на которую ссылается газета, инцидент произошёл в ночь на воскресенье, около 1.15 по местному времени, у заведения на проспекте 3 Февраля. К зданию подъехал пикап, из которого вышли вооружённые люди и начали стрелять по собравшимся. На месте были обнаружены тела семи погибших, ещё один человек скончался в больнице.
«
"Мы рассматриваем несколько версий произошедшего, в том числе связанную с конфликтами между преступными группировками, но пока не можем утверждать, был ли целью атаки конкретно владелец клуба", - заявил журналистам заместитель командира полицейской субзоны провинции Гуаяс Хавьер Чанго.
В числе погибших оказался 42-летний Хорхе Луис Уркисо Феррусола — брат мэра Санта-Лусии Убальдо Уркисо Моры и владелец дискотеки, у которой произошла перестрелка. На месте происшествия изъято около 80 гильз калибра 5,56 и 9 миллиметров, полиция ведёт розыск нападавших.
Власти города объявили траур.
В Германии полиция застрелила мужчину на дискотеке
20 апреля, 14:17