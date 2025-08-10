Требования ВСУ к колумбийским наемникам минимальны, рассказал эксперт
Марио Санчес: требования к наемникам из Колумбии ниже из-за масштаба потерь ВСУ
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости, Олег Краев. Масштаб потерь ВСУ настолько велик, что требования к потенциальным наемникам из Колумбии постоянно снижаются, сообщил РИА Новости преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе и автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года Марио Уруэнья Санчес.
“Требования минимальны. В бригаде "Магура" (ВСУ – ред.) заявляют, что опыт воинской службы не обязателен, и постоянно снижают требования (к кандидатам – ред.)”, - заявил собеседник агентства.
Также эксперт отметил, что первоначально колумбийских наемников на Украине ценили за их профессиональные качества, но при нынешнем уровне потерь навыки потеряли актуальность, а на первый план вышло количество бойцов.
“Действительно, первоначально интересовали навыки, но по мере гибели профессионалов или их отъезда на другие конфликты (ВСУ – ред.) пришлось компенсировать их числом”, - рассказал Уруэнья Санчес.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.