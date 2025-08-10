https://ria.ru/20250810/ekonomika-2034349367.html

Все не как у людей: опаснейшая угроза России не страшна

Все не как у людей: опаснейшая угроза России не страшна - РИА Новости, 10.08.2025

Все не как у людей: опаснейшая угроза России не страшна

Россия, которая уже второй год довольно жестко борется с инфляцией, неожиданно столкнулась с обратным эффектом — дефляцией. Каким образом цены, которые только и РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T08:00:00+03:00

2025-08-10T08:00:00+03:00

2025-08-10T08:00:00+03:00

аналитика

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/09/2034359816_0:0:1564:880_1920x0_80_0_0_efa357b17c57916ae21c6273bcb77615.jpg

Россия, которая уже второй год довольно жестко борется с инфляцией, неожиданно столкнулась с обратным эффектом — дефляцией. Каким образом цены, которые только и делали, что росли, стали вдруг резко падать? И почему это явление может быть еще более опасным, чем инфляция?Статистика свидетельствует: дефляция держится уже три недели подряд. Более того, на третью неделю ее темпы усилились: две недели цены снижались на 0,05%, а на прошлой неделе опустились сразу на 0,13%. В итоге годовая инфляция упала до 8,77% (оценка Минэкономразвития на 4 августа). В прошлом году она была 9,5%, а этой весной превышала все десять.Для простого обывателя снижение цен кажется очень привлекательным и желанным явлением. Однако в разрезе государства дефляция является даже более опасным явлением, чем инфляция.Из-за снижения цен экономика очень быстро может попасть в так называемую дефляционную спираль. Это когда цены продолжают снижаться, а издержки бизнеса — нет. И возникает серьезный дисбаланс. Сотрудники получают все те же зарплаты, по кредитам идут все те же платежи, а население, которое тоже можно понять, начинает покупать все меньше и меньше в ожидании, что вот-вот цены упадут еще и тогда купить можно будет выгоднее. Вот только бизнес все это время несет колоссальные убытки, поэтому ему приходится сокращать зарплаты и в конце концов даже рабочие места — спрос же упал, продукцию или услуги никто не покупает. И вот здесь воронка закручивается окончательно: падение спроса приводит к дальнейшему снижению цен, к еще большим убыткам бизнеса и необходимости еще сильнее сокращать производство и расходы.Выплыть из этой дефляционной воронки еще тяжелее, чем остановить инфляцию. Потому что для борьбы с ростом цен способ у ЦБ один: повышать ставку, и здесь нет ограничений до какого уровня. Всегда наступает момент, когда деньги становятся настолько дорогими, что спрос автоматически снижается и инфляция тоже. А с дефляцией надо снижать ставку. Но если в стране ключевая ставка уже чрезвычайно низкая? Снижать ее уже просто некуда. Как следствие — эффективных маневров у регулятора для борьбы с дефляцией в разы меньше.Яркий образец того, как тяжело бывает выйти из дефляционной спирали, — это пример Японии. Она попала в такое состояние еще в 1990-х и десятилетиями не могла из него выбраться. Теперь эти десятилетия называются потерянными. Первые подвижки появились только в прошлом, 2024 году. Тридцать с лишним лет страна жила с не растущими ценами, но в экономической стагнации. Ключевая ставка большую часть времени была отрицательной, и ЦБ не мог ее повысить, чтобы простимулировать деловую и экономическую активность и рост экономики. Это, наоборот, могло ввергнуть экономику в еще более глубокий кризис.Так что за прекрасные низкие цены Япония заплатила сполна. Чтобы хоть немного раскачать свою экономику, она постоянно вводила стимулирующие меры. Но кроме как к раздуванию госдолга в стране до невероятных размеров в 260% ВВП (ведь откуда-то эти деньги надо было брать) это не привело. Просто вместо резкого сильного кризиса, Япония десятилетиями страдала вялотекущей стагнацией.Только в 2024-м Япония впервые за 17 лет (с 2008 года) решилась поднять ставку и остановила эпоху отрицательных ставок. В этом году она, к удивлению многих экономистов, продолжает повышать ставку. И все с любопытством наблюдают, во что это выльется. Здесь еще интересен момент, что японский регулятор ведет политику вразрез с действиями американского ФРС. Теперь в Японии радуются, казалось бы, простым вещам — например, тому, что в секторе услуг выросли цены, что у компаний увеличилась прибыль, а на рынке труда даже не хватает рабочей силы. Это то, чего давно не было. В дефляционную ловушку попадала в свое время и Греция — после долгового кризиса 2010-х. А в еврозоне дефляция наблюдалась в 2014-2016 годах из-за падения спроса и низких цен на нефть.Для России дефляция тоже могла бы стать угрозой, если бы, как ни странно, не высокая ключевая ставка в 18%, которая играет роль противоядия от попадания в дефляционную петлю. Потому что у Банка России даже после снижения ставки с 21% до 18% по-прежнему есть огромное поле для ее дальнейшего снижения и ослабления давления на потребительский спрос. Пока ставка что в 21%, что в 18% для большинства россиян и среднего и малого бизнеса — без разницы. Ни машин, ни квартир под такие дорогие займы никто не захочет покупать, ведь кредитный процент — это ключевая ставка плюс сверху восемь и более процентов.Россия, в отличие от Японии, может спокойно радоваться дефляции. Такой устойчивый тренд в три недели может вполне убедить Банк России ускорить снижение ключевой ставки уже на следующем заседании, которое состоится 12 сентября. Конечно, ЦБ будет смотреть не только на поведение цен, но и на инфляционные ожидания населения и бизнеса, которые по-прежнему высоки, и на темпы роста ВВП и кредитования. Но три недели дефляции плюс еще несколько недель статистики по ней могут убедить ЦБ снизить ставку уже в сентябре на один или даже сразу на два процента: до 16-17.К тому же способствовать снижению цен в эти недели может геополитика. Если в результате встречи в конце следующей недели Владимира Путина и Дональда Трампа произойдет улучшение международных отношений, то это будет иметь дезинфляционный эффект. Каким образом?Остановка военных действий на Украине может привести к снижению расходов бюджета на оборону, пусть и не сразу в больших объемах. А если постепенно будут сниматься санкции и изоляция России, то на внутреннем рынке появятся новые игроки, что усилит конкуренцию и удержит рост цен. Напряжение на рынке труда тоже должно снизиться. Кроме того, от постепенного смягчения санкций может вырасти физически экспорт из России — в том числе наших энергоресурсов. Цены на экспорт тоже обещают подрасти из-за снижения токсичности и снижения скидок, в том числе на нашу нефть. Это приведет к росту экспортных доходов, а следом правительство может вернуться к пополнению резервов. Впрочем, резких и быстрых изменений, конечно, вряд ли стоит ждать. Но, судя по реакции рынков, они подустали и с такой радостью ждут положительного исхода по ситуации, что все возможно.Все эти процессы будут работать в сторону сдерживания инфляции, поэтому ЦБ сможет тоже выдохнуть и чуть быстрее начать снижать ключевую ставку.Что касается дефляции, то для России в целом это не такое уж и редкое явление. Оно обычно случается в летние месяцы из-за появления большого урожая овощей, цены на которые падают. На прошлой неделе, например, почти на 11% подешевел картофель, почти на десять — капуста и свекла, более чем на восемь процентов — морковь, на шесть — лук и помидоры и почти на три процента — бананы. Но понятно, что подешевело далеко не все. Смартфоны, например, подросли в цене на 1,5% из-за ослабления рубля. Но это был наиболее заметный рост цены на прошлой неделе. Осенью фактор большого урожая уходит и бывает, наоборот, всплеск цен. Еще одна причина этого, как правило, в рубле, который исторически тяжело переживает август и сентябрь и слабеет. Но многое в этот раз будет зависеть от геополитики, которая может поддержать российскую валюту.

https://ria.ru/20250730/rossiya-2032457552.html

https://ria.ru/20250729/mvf-2032173135.html

https://ria.ru/20250809/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

https://ria.ru/20250807/vstrecha-2033891689.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Самофалова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977765582_0:142:960:1102_100x100_80_0_0_b4de36f32af27be3a836b4c6bb646c44.jpg

Ольга Самофалова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977765582_0:142:960:1102_100x100_80_0_0_b4de36f32af27be3a836b4c6bb646c44.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Самофалова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977765582_0:142:960:1102_100x100_80_0_0_b4de36f32af27be3a836b4c6bb646c44.jpg

аналитика, экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), владимир путин, дональд трамп