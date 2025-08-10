https://ria.ru/20250810/ekaterinburg-2034411888.html

Подозреваемая в убийстве детей в Екатеринбурге работала врачом

Мать, которая могла убить своих детей в Екатеринбурге, работала врачом в местной больнице, сообщил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД... РИА Новости, 10.08.2025

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 авг — РИА Новости. Мать, которая могла убить своих детей в Екатеринбурге, работала врачом в местной больнице, сообщил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых. Как рассказывал журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК России Александр Шульга, тела 49-летней матери и двоих детей были обнаружены в квартире на улице Бардина в Екатеринбурге утром в воскресенье. По предварительным данным следствия, женщина убила детей, 9-летнего мальчика и 3-летнюю девочку, после чего свела счеты с жизнью. Для выяснения всех обстоятельств следователи возбудили уголовное дело об убийстве. По данным Горелых, первые сведения о происшествии поступили в правоохранительные органы от матери женщины, бабушки погибших детей. Родственница рассказывала, что ее дочь не выходит на связь и что она из-за депрессии "может наломать дров". "Мать детей работала врачом в одной из больниц Екатеринбурга. По предварительным данным, семья, в которой произошла трагедия, характеризовалась положительно, на учетах в ПДН полиции, а также на психиатрическом учете не состояла. Старший ребенок перешел в третий класс, учился в школе хорошо, младшая девочка ходила в детский сад", — отметил Горелых. Прокуратура региона по факту происшествия начала проверку.

