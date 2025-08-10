https://ria.ru/20250810/egipet-2034437488.html

Египет вернул из Германии и Британии череп мумии и амулеты

Египет вернул из Германии и Британии череп мумии и амулеты - РИА Новости, 10.08.2025

Египет вернул из Германии и Британии череп мумии и амулеты

Египет вернул из Германии и Великобритании 13 артефактов, среди которых рука и череп мумии, погребальная стела и амулеты, сообщило египетское министерство... РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T15:03:00+03:00

2025-08-10T15:03:00+03:00

2025-08-10T15:03:00+03:00

в мире

египет

германия

великобритания

британский музей

https://cdnn21.img.ria.ru/images/146079/67/1460796707_0:168:3008:1860_1920x0_80_0_0_ec513667860a3a22fad17b43197c325c.jpg

КАИР, 10 авг - РИА Новости. Египет вернул из Германии и Великобритании 13 артефактов, среди которых рука и череп мумии, погребальная стела и амулеты, сообщило египетское министерство туризма и древностей. "Министерство туризма и древностей получило 13 артефактов, которые прибыли на родину из Соединенного Королевства и Германии", - говорится в заявлении министерства. Согласно заявлению, Великобритания вернула Египту погребальную стелу из известняка времен Нового царства (1550 – 1069 годы до нашей эры), сосуд из фаянса, часть бронзовой короны, погребальную маску из бусин и ряд погребальных амулетов. Из Германии были возвращены череп и рука неизвестной мумии, а также амулет анкх – символ жизни в Древнем Египте. Отмечается, что артефакты были доставлены в Египетский музей на Тахрире в Каире в рамках подготовки к реставрации и последующему показу на специальной выставке, на которой будут представлены недавно возвращенные предметы древности. В последние годы власти Египта предпринимают активные усилия по возвращению в страну древних артефактов, которые были незаконно вывезены в эпоху колониализма. В 2022 году экс-министр туризма Египта и известный археолог Захи Хавас запустил петицию с требованием к Британскому музею и Лувру вернуть в страну, соответственно, Розеттский камень и Дендерский зодиак.

https://ria.ru/20250802/yantarnaya-2032947889.html

https://ria.ru/20250808/muzeon-2034030987.html

египет

германия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, египет, германия, великобритания, британский музей