Умер бывший гитарист группы MBAND Роман Ефанов
Умер бывший гитарист группы MBAND Роман Ефанов - РИА Новости, 10.08.2025
Умер бывший гитарист группы MBAND Роман Ефанов
2025-08-10
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Бывший гитарист группы MBAND Роман Ефанов скончался в возрасте 44 лет, сообщил экс-солист группы Артём Кид. "Ты был не просто коллегой - ты был частью нашей семьи. Лучший гитарист, которого я встречал на своем пути, и до каждой клетки души оторванный панк. Покойся с миром, друг!" - написал он в своем аккаунте в соцсети Instagram*.Причина смерти не уточняется. Ефанов родился 3 мая 1981 года в Таганроге. Окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных. Сотрудничал с заслуженным артистом РФ Стасом Михайловым, группой "ВИА Гра" и другими.**Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
