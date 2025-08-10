Рейтинг@Mail.ru
Умер бывший гитарист группы MBAND Роман Ефанов
22:58 10.08.2025
https://ria.ru/20250810/efanov-2034479890.html
Умер бывший гитарист группы MBAND Роман Ефанов
Бывший гитарист группы MBAND Роман Ефанов скончался в возрасте 44 лет, сообщил экс-солист группы Артём Кид. РИА Новости, 10.08.2025
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Бывший гитарист группы MBAND Роман Ефанов скончался в возрасте 44 лет, сообщил экс-солист группы Артём Кид. "Ты был не просто коллегой - ты был частью нашей семьи. Лучший гитарист, которого я встречал на своем пути, и до каждой клетки души оторванный панк. Покойся с миром, друг!" - написал он в своем аккаунте в соцсети Instagram*.Причина смерти не уточняется. Ефанов родился 3 мая 1981 года в Таганроге. Окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных. Сотрудничал с заслуженным артистом РФ Стасом Михайловым, группой "ВИА Гра" и другими.**Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Бывший гитарист группы MBAND Роман Ефанов скончался в возрасте 44 лет, сообщил экс-солист группы Артём Кид.
"Ты был не просто коллегой - ты был частью нашей семьи. Лучший гитарист, которого я встречал на своем пути, и до каждой клетки души оторванный панк. Покойся с миром, друг!" - написал он в своем аккаунте в соцсети Instagram*.
Причина смерти не уточняется.
Ефанов родился 3 мая 1981 года в Таганроге. Окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных. Сотрудничал с заслуженным артистом РФ Стасом Михайловым, группой "ВИА Гра" и другими.
**Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
