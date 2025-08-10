https://ria.ru/20250810/dtp-2034483635.html
Двое детей погибли в ДТП в Татарстане
КАЗАНЬ, 10 авг – РИА Новости. Двое детей погибли при столкновении автомобилей в Апастовском районе Татарстана, сообщает прокуратура республики. "По предварительным данным, вечером 10 августа на 66-м километре автодороги "Казань-Буинск-Ульяновск" водитель автомобиля Hyundai Solaris не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Honda Civic, который затем ударился в ехавший в попутном направлении автомобиль "Лада 2110", - говорится в сообщении. В результате аварии двое несовершеннолетних пассажиров автомобиля Honda Civic - мальчик и девочка - скончались. На место происшествия выехал заместитель прокурора Апастовского района Ильдар Хайбуллин. Организована проверка. Обстоятельства произошедшего выяснятся.
