https://ria.ru/20250810/dtp-2034483635.html

Двое детей погибли в ДТП в Татарстане

Двое детей погибли в ДТП в Татарстане - РИА Новости, 10.08.2025

Двое детей погибли в ДТП в Татарстане

Двое детей погибли при столкновении автомобилей в Апастовском районе Татарстана, сообщает прокуратура республики. РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T23:57:00+03:00

2025-08-10T23:57:00+03:00

2025-08-10T23:57:00+03:00

происшествия

hyundai creta

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg

КАЗАНЬ, 10 авг – РИА Новости. Двое детей погибли при столкновении автомобилей в Апастовском районе Татарстана, сообщает прокуратура республики. "По предварительным данным, вечером 10 августа на 66-м километре автодороги "Казань-Буинск-Ульяновск" водитель автомобиля Hyundai Solaris не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Honda Civic, который затем ударился в ехавший в попутном направлении автомобиль "Лада 2110", - говорится в сообщении. В результате аварии двое несовершеннолетних пассажиров автомобиля Honda Civic - мальчик и девочка - скончались. На место происшествия выехал заместитель прокурора Апастовского района Ильдар Хайбуллин. Организована проверка. Обстоятельства произошедшего выяснятся.

https://ria.ru/20250709/dtp-2028071645.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, hyundai creta