Двое детей погибли в ДТП в Татарстане - РИА Новости, 10.08.2025
23:57 10.08.2025
Двое детей погибли в ДТП в Татарстане
КАЗАНЬ, 10 авг – РИА Новости. Двое детей погибли при столкновении автомобилей в Апастовском районе Татарстана, сообщает прокуратура республики. "По предварительным данным, вечером 10 августа на 66-м километре автодороги "Казань-Буинск-Ульяновск" водитель автомобиля Hyundai Solaris не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Honda Civic, который затем ударился в ехавший в попутном направлении автомобиль "Лада 2110", - говорится в сообщении. В результате аварии двое несовершеннолетних пассажиров автомобиля Honda Civic - мальчик и девочка - скончались. На место происшествия выехал заместитель прокурора Апастовского района Ильдар Хайбуллин. Организована проверка. Обстоятельства произошедшего выяснятся.
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
КАЗАНЬ, 10 авг – РИА Новости. Двое детей погибли при столкновении автомобилей в Апастовском районе Татарстана, сообщает прокуратура республики.
"По предварительным данным, вечером 10 августа на 66-м километре автодороги "Казань-Буинск-Ульяновск" водитель автомобиля Hyundai Solaris не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Honda Civic, который затем ударился в ехавший в попутном направлении автомобиль "Лада 2110", - говорится в сообщении.
В результате аварии двое несовершеннолетних пассажиров автомобиля Honda Civic - мальчик и девочка - скончались.
На место происшествия выехал заместитель прокурора Апастовского района Ильдар Хайбуллин. Организована проверка. Обстоятельства произошедшего выяснятся.
На месте ДТП с участием автомобиля и микроавтобуса в Подмосковье. 9 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
В Подмосковье в ДТП погибли два человека
9 июля, 09:22
 
