https://ria.ru/20250810/dron-2034482078.html
Российский дрон поразил натовский бронеавтомобиль ВСУ в ДНР
Российский дрон поразил натовский бронеавтомобиль ВСУ в ДНР - РИА Новости, 10.08.2025
Российский дрон поразил натовский бронеавтомобиль ВСУ в ДНР
Российский оператор БПЛА десантных подразделений "Южной" группировки войск с помощью FPV-дрона попаданием в лобовое стекло поразил "натовский" бронеавтомобиль... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T23:30:00+03:00
2025-08-10T23:30:00+03:00
2025-08-10T23:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988737981_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_5df41248633596dcb65c44f1e1cff04f.jpg
ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Российский оператор БПЛА десантных подразделений "Южной" группировки войск с помощью FPV-дрона попаданием в лобовое стекло поразил "натовский" бронеавтомобиль ВСУ под Подольском в ДНР, сообщили в Минобороны России. "Применение FPV-дрона в засаде позволило десантному подразделению обнаружить передвижение американской бронемашины HMMWV с личным составом. Точным попаданием в лобовую часть бронемашина была обездвижена, а позже уничтожена вторым расчетом FPV", - говорится в сообщении. По сообщениям ведомства, в результате уничтожения "натовской" техники у противника сокращается возможность переброски резервов и провизии, что позволяет российским военным развивать наступательные действия.
https://ria.ru/20240808/minoborony-1964926662.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988737981_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_867dd8cf87464f7762bed52372279baf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российский дрон поразил натовский бронеавтомобиль ВСУ в ДНР
Российский FPV-дрон поразил в лобовое стекло натовский бронеавтомобиль ВСУ в ДНР