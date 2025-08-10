https://ria.ru/20250810/dron-2034482078.html

Российский дрон поразил натовский бронеавтомобиль ВСУ в ДНР

Российский дрон поразил натовский бронеавтомобиль ВСУ в ДНР - РИА Новости, 10.08.2025

Российский дрон поразил натовский бронеавтомобиль ВСУ в ДНР

Российский оператор БПЛА десантных подразделений "Южной" группировки войск с помощью FPV-дрона попаданием в лобовое стекло поразил "натовский" бронеавтомобиль... РИА Новости, 10.08.2025

ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Российский оператор БПЛА десантных подразделений "Южной" группировки войск с помощью FPV-дрона попаданием в лобовое стекло поразил "натовский" бронеавтомобиль ВСУ под Подольском в ДНР, сообщили в Минобороны России. "Применение FPV-дрона в засаде позволило десантному подразделению обнаружить передвижение американской бронемашины HMMWV с личным составом. Точным попаданием в лобовую часть бронемашина была обездвижена, а позже уничтожена вторым расчетом FPV", - говорится в сообщении. По сообщениям ведомства, в результате уничтожения "натовской" техники у противника сокращается возможность переброски резервов и провизии, что позволяет российским военным развивать наступательные действия.

донецкая народная республика

