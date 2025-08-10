Рейтинг@Mail.ru
Российский дрон поразил натовский бронеавтомобиль ВСУ в ДНР - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:30 10.08.2025
https://ria.ru/20250810/dron-2034482078.html
Российский дрон поразил натовский бронеавтомобиль ВСУ в ДНР
Российский дрон поразил натовский бронеавтомобиль ВСУ в ДНР - РИА Новости, 10.08.2025
Российский дрон поразил натовский бронеавтомобиль ВСУ в ДНР
Российский оператор БПЛА десантных подразделений "Южной" группировки войск с помощью FPV-дрона попаданием в лобовое стекло поразил "натовский" бронеавтомобиль... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T23:30:00+03:00
2025-08-10T23:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988737981_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_5df41248633596dcb65c44f1e1cff04f.jpg
ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Российский оператор БПЛА десантных подразделений "Южной" группировки войск с помощью FPV-дрона попаданием в лобовое стекло поразил "натовский" бронеавтомобиль ВСУ под Подольском в ДНР, сообщили в Минобороны России. "Применение FPV-дрона в засаде позволило десантному подразделению обнаружить передвижение американской бронемашины HMMWV с личным составом. Точным попаданием в лобовую часть бронемашина была обездвижена, а позже уничтожена вторым расчетом FPV", - говорится в сообщении. По сообщениям ведомства, в результате уничтожения "натовской" техники у противника сокращается возможность переброски резервов и провизии, что позволяет российским военным развивать наступательные действия.
https://ria.ru/20240808/minoborony-1964926662.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988737981_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_867dd8cf87464f7762bed52372279baf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российский дрон поразил натовский бронеавтомобиль ВСУ в ДНР

Российский FPV-дрон поразил в лобовое стекло натовский бронеавтомобиль ВСУ в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции
Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Российский оператор БПЛА десантных подразделений "Южной" группировки войск с помощью FPV-дрона попаданием в лобовое стекло поразил "натовский" бронеавтомобиль ВСУ под Подольском в ДНР, сообщили в Минобороны России.
«
"Применение FPV-дрона в засаде позволило десантному подразделению обнаружить передвижение американской бронемашины HMMWV с личным составом. Точным попаданием в лобовую часть бронемашина была обездвижена, а позже уничтожена вторым расчетом FPV", - говорится в сообщении.
По сообщениям ведомства, в результате уничтожения "натовской" техники у противника сокращается возможность переброски резервов и провизии, что позволяет российским военным развивать наступательные действия.
Поражение украинских дронов Баба Яга в воздухе российскими FPV-дронами - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Минобороны показало кадры уничтожения двух дронов "Баба Яга" в приграничье
8 августа 2024, 14:15
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала