Операторы FPV-дронов ВСУ работают по гражданским, рассказал боец

Операторы FPV-дронов ВСУ работают по гражданским, рассказал боец

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Операторы дронов ВСУ в Запорожской области, пользуясь жаркой погодой, своими ударами провоцируют пожары на сельскохозяйственных полях и лесополосах, рассказал журналистам замполит роты российской группировки "Днепр" с позывным "Фара". По его словам, огонь зачастую перекидывается на жилые дома и хозяйственные постройки в населенных пунктах. "Они работают FPV-дронами (дроны-камикадзе - ред.). Работают по гражданским. Поджигают поля, в итоге, получается, что они вредят только посевам и гражданскому населению", - рассказал он. По его словам, от действий украинской армии в пожарах, которые быстро распространяются при жаркой летней погоде сгорают дома, машины и имущество мирных жителей. Он добавил, что FPV-дроны также часто атакуют и гражданские автомобили. "Несколько случаев знаю, когда погибли обычные люди. По факту, они бывшие граждане Украины, но их (ВСУ - ред.) это не остановило", – пояснил "Фара". Он отметил, что методы определения целей в ВСУ таковы, что бойцы и командиры не разбираются с тем, какой объект они атакуют: мирный или военный. "У них бывает так. Когда у FPV-дрона заканчивается заряд, если до этого не нашли цели (военной - ред.) – бьют в первый попавшийся автомобиль, человека, дом или в поля отправляют свой дрон", – рассказал он. Пожары вызванные действиями ВСУ часто приходится тушить силами ближайших пожарных частей, отметил боец. "Пожарные из ближайших тыловых городков без страха выезжают в те районы, где часто летают FPV-дроны. Эти районы считаются тыловыми, но там можно попасть под обстрел и под удар дрона-каммикадзе. Ребята смело выезжают и тушат... Из-за них много что уцелело", – рассказал "Фара".

