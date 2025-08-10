https://ria.ru/20250810/donetsk-2034431515.html
В небе над Донецком прогремел взрыв
В небе над Донецком прогремел взрыв - РИА Новости, 10.08.2025
В небе над Донецком прогремел взрыв
В небе над Донецком прозвучал один взрыв, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T13:54:00+03:00
2025-08-10T13:54:00+03:00
2025-08-10T13:54:00+03:00
происшествия
донецк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843834671_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_2874c2d91f4901e17b3c981961b13663.jpg
ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. В небе над Донецком прозвучал один взрыв, передает корреспондент РИА Новости. Взрыв в небе был слышен в нескольких районах города.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843834671_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_da05206f0eebf3f34d5bf4e925fef4c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк
В небе над Донецком прогремел взрыв
В небе над Донецком прогремел взрыв, его было слышно в нескольких районах