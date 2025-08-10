Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Югры проинспектировал ремонт дома в донецкой Авдеевке - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
16:25 10.08.2025
https://ria.ru/20250810/dom-2034445453.html
Губернатор Югры проинспектировал ремонт дома в донецкой Авдеевке
Губернатор Югры проинспектировал ремонт дома в донецкой Авдеевке - РИА Новости, 10.08.2025
Губернатор Югры проинспектировал ремонт дома в донецкой Авдеевке
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук во время рабочей поездки в Донецкую Народную Республику осмотрел ход работ по восстановлению... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T16:25:00+03:00
2025-08-10T16:25:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
донецкая народная республика
ханты-мансийский автономный округ
югра
руслан кухарук
денис пушилин
авдеевка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975456682_0:97:2985:1776_1920x0_80_0_0_ba9467cea1ae05756df091806bfac531.jpg
ТЮМЕНЬ, 10 авг - РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук во время рабочей поездки в Донецкую Народную Республику осмотрел ход работ по восстановлению жилого дома в Авдеевке, на котором батальон "Югра" первым установил российский флаг при освобождении города. "Работаю в Донецкой Народной Республике вместе с главой региона Денисом Пушилиным. Первой остановкой рабочей поездки стала Авдеевка. Здесь полным ходом идет восстановление жилого дома, на крышу которого батальон "Югра" первым установил российский флаг при освобождении города. В полном объеме выполнены работы по укреплению фундамента, до конца этого года планируем закрыть теплый контур", - сообщил Кухарук в своем Telegram-канале. Он отметил, что выездное рабочее совещание по объектам, вошедшим в план совместной работы Югры и ДНР, – это не только анализ выполнения работ, но и возможность пообщаться с людьми, благодаря труду которых создаются все эти объекты. Он рассказал про старшую по дому Людмилу Клёву, которая наравне со строителями активно участвует в работе, ее энергия и энтузиазм заряжает не только рабочих, но и всю Авдеевку. Прямо на стройплощадке Кухарук и Пушилин поздравили строителей с профессиональным праздником, губернатор Югры поблагодарил всех, кто несмотря на напряженную обстановку приехал в ДНР строить мирную жизнь.
донецкая народная республика
ханты-мансийский автономный округ
авдеевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975456682_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_313ef005946fbd78ac5459d2f38db2f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, ханты-мансийский автономный округ, югра, руслан кухарук, денис пушилин, авдеевка
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Донецкая Народная Республика, Ханты-Мансийский автономный округ, Югра, Руслан Кухарук, Денис Пушилин, Авдеевка
Губернатор Югры проинспектировал ремонт дома в донецкой Авдеевке

Губернатор Югры Кухарук рассказал о восстановление жилого дома в Авдеевке в ДНР

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЮМЕНЬ, 10 авг - РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук во время рабочей поездки в Донецкую Народную Республику осмотрел ход работ по восстановлению жилого дома в Авдеевке, на котором батальон "Югра" первым установил российский флаг при освобождении города.
«
"Работаю в Донецкой Народной Республике вместе с главой региона Денисом Пушилиным. Первой остановкой рабочей поездки стала Авдеевка. Здесь полным ходом идет восстановление жилого дома, на крышу которого батальон "Югра" первым установил российский флаг при освобождении города. В полном объеме выполнены работы по укреплению фундамента, до конца этого года планируем закрыть теплый контур", - сообщил Кухарук в своем Telegram-канале.
Он отметил, что выездное рабочее совещание по объектам, вошедшим в план совместной работы Югры и ДНР, – это не только анализ выполнения работ, но и возможность пообщаться с людьми, благодаря труду которых создаются все эти объекты. Он рассказал про старшую по дому Людмилу Клёву, которая наравне со строителями активно участвует в работе, ее энергия и энтузиазм заряжает не только рабочих, но и всю Авдеевку.
Прямо на стройплощадке Кухарук и Пушилин поздравили строителей с профессиональным праздником, губернатор Югры поблагодарил всех, кто несмотря на напряженную обстановку приехал в ДНР строить мирную жизнь.
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругДонецкая Народная РеспубликаХанты-Мансийский автономный округЮграРуслан КухарукДенис ПушилинАвдеевка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала