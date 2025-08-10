https://ria.ru/20250810/dom-2034445453.html
Губернатор Югры проинспектировал ремонт дома в донецкой Авдеевке
Губернатор Югры проинспектировал ремонт дома в донецкой Авдеевке
ТЮМЕНЬ, 10 авг - РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук во время рабочей поездки в Донецкую Народную Республику осмотрел ход работ по восстановлению жилого дома в Авдеевке, на котором батальон "Югра" первым установил российский флаг при освобождении города. "Работаю в Донецкой Народной Республике вместе с главой региона Денисом Пушилиным. Первой остановкой рабочей поездки стала Авдеевка. Здесь полным ходом идет восстановление жилого дома, на крышу которого батальон "Югра" первым установил российский флаг при освобождении города. В полном объеме выполнены работы по укреплению фундамента, до конца этого года планируем закрыть теплый контур", - сообщил Кухарук в своем Telegram-канале. Он отметил, что выездное рабочее совещание по объектам, вошедшим в план совместной работы Югры и ДНР, – это не только анализ выполнения работ, но и возможность пообщаться с людьми, благодаря труду которых создаются все эти объекты. Он рассказал про старшую по дому Людмилу Клёву, которая наравне со строителями активно участвует в работе, ее энергия и энтузиазм заряжает не только рабочих, но и всю Авдеевку. Прямо на стройплощадке Кухарук и Пушилин поздравили строителей с профессиональным праздником, губернатор Югры поблагодарил всех, кто несмотря на напряженную обстановку приехал в ДНР строить мирную жизнь.
"Работаю в Донецкой Народной Республике
вместе с главой региона Денисом Пушилиным
. Первой остановкой рабочей поездки стала Авдеевка
. Здесь полным ходом идет восстановление жилого дома, на крышу которого батальон "Югра
" первым установил российский флаг при освобождении города. В полном объеме выполнены работы по укреплению фундамента, до конца этого года планируем закрыть теплый контур", - сообщил Кухарук
в своем Telegram-канале.
Он отметил, что выездное рабочее совещание по объектам, вошедшим в план совместной работы Югры и ДНР, – это не только анализ выполнения работ, но и возможность пообщаться с людьми, благодаря труду которых создаются все эти объекты. Он рассказал про старшую по дому Людмилу Клёву, которая наравне со строителями активно участвует в работе, ее энергия и энтузиазм заряжает не только рабочих, но и всю Авдеевку.
Прямо на стройплощадке Кухарук и Пушилин поздравили строителей с профессиональным праздником, губернатор Югры поблагодарил всех, кто несмотря на напряженную обстановку приехал в ДНР строить мирную жизнь.