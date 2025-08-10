Рейтинг@Mail.ru
Разработчики научили "умный дом" подстраиваться под темперамент человека - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:23 10.08.2025
https://ria.ru/20250810/dom-2034417294.html
Разработчики научили "умный дом" подстраиваться под темперамент человека
Разработчики научили "умный дом" подстраиваться под темперамент человека - РИА Новости, 10.08.2025
Разработчики научили "умный дом" подстраиваться под темперамент человека
Российские разработчики научили "умный дом" настраивать освещение и влажность в комнате исходя из типа темперамента человека, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T11:23:00+03:00
2025-08-10T11:23:00+03:00
технологии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730440413_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_04e30cdbf87a082179db131e636a55f3.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российские разработчики научили "умный дом" настраивать освещение и влажность в комнате исходя из типа темперамента человека, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы НТИ. "Российская компания "Атмосфера продуктивности" (участник рынка Национальной технологической инициативы SportNet) разработала приложение для управления "умным домом", которое настраивает освещение и влажность в комнате исходя из типа темперамента человека", - сказали в НТИ. Тип личности жильца - сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик - определяется через приложение с помощью психологического опросника. И учетом этих результатов "умный дом" получает команды по настройке уровня шума, освещения, влажности и других параметров под тот или иной темперамент. Приложение также учитывает возраст и ряд других индивидуальных черт человека, в том числе уровень эмоционального выгорания. Например, холерику нужно включаться в работу в условиях яркого естественного света или искусственного освещения, который имитирует его при температуре в комнате в пределах 20-22 градусов и влажности на уровне 50%, рассказали в НТИ. А сангвинику для расслабления нужен будет теплый рассеянный свет, температура воздуха до 24 градусов и повышенная влажность (50-60%). Пастельные оттенки, тихая музыка и ароматы сандала, лаванды и жасмина также будут способствовать релаксации. "Решение было протестировано с участием более чем 2 тысяч человек. У 87% участников объективные показатели стресса, выгорания и продуктивности соответствовали субъективным ощущениям, которыми они делились при прохождении опросника в приложении", - прокомментировали в компании "Атмосфера продуктивности". "При этом адаптация условий в помещении с помощью технологий "умного дома" под конкретный тип темперамента способствовала росту производительности труда до 20% и снижению стресса (если задачей было выбрано расслабление) до 25%", - добавили там. Пользователи, которые попробовали это решение, отметили у себя сравнительно большую выносливость и скорость выполнения задач, а также концентрацию и скорость запоминания материала. "После трех недель тестирования приложения участники эксперимента также заметили снижение усталости (75% респондентов), улучшение сна (60%), усиление чувства комфорта (72%) и рост удовлетворенности работой (55%)", - добавили в НТИ.
https://ria.ru/20250810/dvoyniki-2034413391.html
https://ria.ru/20250810/simonjan-2034409360.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730440413_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_135f8d8cca95627b48c73082c90d79c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия
Технологии, Россия
Разработчики научили "умный дом" подстраиваться под темперамент человека

НТИ: "умный дом" сможет настраивать освещение под темперамент человека

© Depositphotos.com / VitalikRadkoМолодая пара со смартфоном
Молодая пара со смартфоном - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© Depositphotos.com / VitalikRadko
Молодая пара со смартфоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российские разработчики научили "умный дом" настраивать освещение и влажность в комнате исходя из типа темперамента человека, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы НТИ.
"Российская компания "Атмосфера продуктивности" (участник рынка Национальной технологической инициативы SportNet) разработала приложение для управления "умным домом", которое настраивает освещение и влажность в комнате исходя из типа темперамента человека", - сказали в НТИ.
Музыкант Пол Маккартни выступает на фестивале в Гластонбери - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
ИИ опроверг теории о двойниках Пола Маккартни и Бритни Спирс
10:48
Тип личности жильца - сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик - определяется через приложение с помощью психологического опросника. И учетом этих результатов "умный дом" получает команды по настройке уровня шума, освещения, влажности и других параметров под тот или иной темперамент. Приложение также учитывает возраст и ряд других индивидуальных черт человека, в том числе уровень эмоционального выгорания.
Например, холерику нужно включаться в работу в условиях яркого естественного света или искусственного освещения, который имитирует его при температуре в комнате в пределах 20-22 градусов и влажности на уровне 50%, рассказали в НТИ. А сангвинику для расслабления нужен будет теплый рассеянный свет, температура воздуха до 24 градусов и повышенная влажность (50-60%). Пастельные оттенки, тихая музыка и ароматы сандала, лаванды и жасмина также будут способствовать релаксации.
"Решение было протестировано с участием более чем 2 тысяч человек. У 87% участников объективные показатели стресса, выгорания и продуктивности соответствовали субъективным ощущениям, которыми они делились при прохождении опросника в приложении", - прокомментировали в компании "Атмосфера продуктивности".
"При этом адаптация условий в помещении с помощью технологий "умного дома" под конкретный тип темперамента способствовала росту производительности труда до 20% и снижению стресса (если задачей было выбрано расслабление) до 25%", - добавили там.
Пользователи, которые попробовали это решение, отметили у себя сравнительно большую выносливость и скорость выполнения задач, а также концентрацию и скорость запоминания материала.
"После трех недель тестирования приложения участники эксперимента также заметили снижение усталости (75% респондентов), улучшение сна (60%), усиление чувства комфорта (72%) и рост удовлетворенности работой (55%)", - добавили в НТИ.
Маргарита Симоньян: ИИ вытеснит большинство профессий, это коснется и журналистов - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Искусственный интеллект вытеснит большинство профессий, считает Симоньян
10:08
 
ТехнологииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала