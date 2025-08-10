https://ria.ru/20250810/dodik-2034419452.html

Додик назвал "высокого представителя" ООН Шмидта фашистом

Додик назвал "высокого представителя" ООН Шмидта фашистом - РИА Новости, 10.08.2025

Додик назвал "высокого представителя" ООН Шмидта фашистом

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик сравнил свою борьбу с неутвержденным СБ ООН "высоким представителем" в БиГ Кристианом... РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T11:53:00+03:00

2025-08-10T11:53:00+03:00

2025-08-10T11:53:00+03:00

в мире

республика сербская

босния и герцеговина

германия

милорад додик

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033560032_0:264:3172:2048_1920x0_80_0_0_1599c6c3dd6094eede45cbbfb1318ef6.jpg

БЕЛГРАД, 10 авг – РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик сравнил свою борьбу с неутвержденным СБ ООН "высоким представителем" в БиГ Кристианом Шмидтом с борьбой его предков-партизан во Вторую мировую с немецкими, боснийско-мусульманскими и хорватскими нацистами. Суд в Боснии и Герцеговине ранее приговорил Додика к году тюрьмы за неисполнение решений непризнанного "высокого представителя в БиГ", дипломата из ФРГ Кристиана Шмидта. Суд также запретил ему занимать госдолжности на шесть лет. ЦИК БиГ позже принял решение об отзыве мандата президента у Додика, решение вступит в силу через 1-2 месяца, когда пройдет срок обжалования. "Меня сейчас обвиняют в том, что я не уважаю Шмидта. Мой дед по отцу - Милош - и дед по матери с первых дней были партизанами на (горном массиве – ред.) Козаре. Дед Милош был в отряде, когда в июне 1941 года партизаны первый раз освободили город Приедор, был членом движения, боролся с этими фашистами, немцами, также как я борюсь с этим фашистом, которого зовут Шмидт", - заявил лидер боснийский сербов в воскресенье в эфире Радио и телевидения Республики Сербской. Ранее он заявил, что республика должна дистанцироваться от политического Сараево в рамках своих прав по мирному Дейтонскому соглашению 1995 года или перестать существовать. "РС не проиграет, потому что мой дед был партизаном с 1941 года, а местные (нацисты - ред.) усташи-мусульмане из села Дубрава пришли в мое село и мою бабушку Даницу забрали сначала в концлагерь в Стара-Градишке (Хорватия – ред.), потом в немецкие концлагеря, потому что ее муж был партизаном. Она выжила, но ей сломали позвоночник. И сейчас приезжает какой-то Шмидт и заявляет, что это (говорить – ред.) неприлично, что неприлично? Немцы действовали здесь с 1941 года вместе с усташами.... В мое село Мрчевци в июле 1941 года пришли мусульмане-усташи из Дубравы, собрали 136 местных жителей и убили в то же утро", - заявил Додик. Он рассказал о том, что дядя его отца был убит нацистами. По словам президента Республики Сербской, нет населенных пунктов в окрестностях Козары, где во Вторую мировую войну не были бы убиты сотни и тысячи местных жителей-сербов. Конституционный суд Боснии и Герцеговины (КС БиГ) 8 августа получил запрос об отсрочке исполнения приговора президенту Республики Сербской от его адвокатов. Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).

https://ria.ru/20250810/dodik-2034411250.html

https://ria.ru/20250807/dodik-2033969186.html

республика сербская

босния и герцеговина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, республика сербская, босния и герцеговина, германия, милорад додик, оон