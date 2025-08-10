Рейтинг@Mail.ru
Республика Сербская должна отстоять свои права или исчезнуть, заявил Додик
10.08.2025
10:27 10.08.2025
Республика Сербская должна отстоять свои права или исчезнуть, заявил Додик
БЕЛГРАД, 10 авг – РИА Новости. Президент Республики Сербской БиГ Милорад Додик, чей мандат был отозван Центризбиркомом Боснии и Герцеговины, заявил, что республика должна дистанцироваться от политического Сараево в рамках своих прав и полномочий по мирному Дейтонскому соглашению 1995 года или перестать существовать. Апелляционная палата суда Боснии и Герцеговины 1 августа оставила в силе решение суда, по которому Додик был приговорен к году тюрьмы. Суд также запретил ему занимать госдолжности на шесть лет. ЦИК БиГ в среду принял решение об отзыве мандата президента у Додика, решение вступит в силу через 1-2 месяца, когда пройдет срок обжалования. "У нас серьезная проблема, мы находимся в финале нашей политической борьбы и нашего политического пути. На этот раз или Республика Сербская достаточно дистанцируется от Сараево в требовании того, что является ее правами по Дейтонскому соглашению, или Республики Сербской на самом деле не станет", - заявил лидер боснийских сербов в эфире Радио и телевидения Республики Сербской (РТРС). По его словам, ранее зарубежные "высокие представители" в БиГ по инициативе ЕС и США влияли на политиков в Баня-Луке через Конституционный суд БиГ, а сейчас давление спустили на уровень не конституционного, но обычных судов, и "актом нижестоящего органа нарушают конституцию". "Республика Сербская для них (политиков в Сараево – ред.) – синоним зла. Поэтому ясно, что здесь мусульмане сводят счеты с нами, христианами. Они не желают видеть Республику Сербскую, ощутили потерю байденовской (экс-президента США Джозефа Байдена - ред.) структуры в Америке и ускорили процесс через бывшего посла (США Майкла – ред.) Мерфи. Когда оглянусь на те 20 лет, что руковожу РС, часто задаюсь вопросом, как мы вообще смогли что-либо сделать, начиная от этого здания телевидения?" - отметил Додик и напомнил, что, когда с генеральным директором РТРС и генеральным подрядчиком в 2009 году утром они заложили камень в основание здания телеканала, в тот же день получили заявление из Сараево о преступлении группы лиц и суды продолжались по этому делу четыре года. Конституционный суд Боснии и Герцеговины (КС БиГ) 8 августа получил запрос об отсрочке исполнения приговора президенту Республики Сербской от его адвокатов. Додик 6 августа заявил, что предложит провести референдум в РС БиГ об исполнении или неисполнении решении избиркома БиГ. Он ещё 1 августа подчеркнул, что не допустит проведения досрочных президентских выборов в РС БиГ после приговора в отношении него суда. Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).
