Отец Илона Маска верит в дружбу России и США
Отец Илона Маска верит в дружбу России и США
ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Отец американского миллиардера Илона Маска, Эррол Маск, рассказал РИА Новости, что верит в то, что Россия и Соединенные Штаты достигнут дружеских отношений в будущем. "Я бы сказал, что да", - сказал Эррол Маск, отвечая на вопрос, поймут ли люди в будущем, что Америка и Россия могут быть друзьями. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Выступая на московском форуме в июне, Эррол Маск назвал Россию одной из лучших стран. Также бизнесмен назвал президента РФ Владимира Путина впечатляющим человеком.
