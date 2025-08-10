Рейтинг@Mail.ru
Отец Илона Маска верит в дружбу России и США
05:21 10.08.2025
Отец Илона Маска верит в дружбу России и США
Отец американского миллиардера Илона Маска, Эррол Маск, рассказал РИА Новости, что верит в то, что Россия и Соединенные Штаты достигнут дружеских отношений в...
ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Отец американского миллиардера Илона Маска, Эррол Маск, рассказал РИА Новости, что верит в то, что Россия и Соединенные Штаты достигнут дружеских отношений в будущем. "Я бы сказал, что да", - сказал Эррол Маск, отвечая на вопрос, поймут ли люди в будущем, что Америка и Россия могут быть друзьями. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Выступая на московском форуме в июне, Эррол Маск назвал Россию одной из лучших стран. Также бизнесмен назвал президента РФ Владимира Путина впечатляющим человеком.
ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Отец американского миллиардера Илона Маска, Эррол Маск, рассказал РИА Новости, что верит в то, что Россия и Соединенные Штаты достигнут дружеских отношений в будущем.
"Я бы сказал, что да", - сказал Эррол Маск, отвечая на вопрос, поймут ли люди в будущем, что Америка и Россия могут быть друзьями.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
Выступая на московском форуме в июне, Эррол Маск назвал Россию одной из лучших стран. Также бизнесмен назвал президента РФ Владимира Путина впечатляющим человеком.
