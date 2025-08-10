Рейтинг@Mail.ru
Родители смогут бесплатно сопровождать детей в санаторий - РИА Новости, 10.08.2025
02:54 10.08.2025 (обновлено: 03:04 10.08.2025)
Родители смогут бесплатно сопровождать детей в санаторий
Родители смогут бесплатно сопровождать детей в санаторий - РИА Новости, 10.08.2025
Родители смогут бесплатно сопровождать детей в санаторий
В России с 1 сентября родители смогут бесплатно сопровождать детей до четырехлетнего возраста в санаторий для прохождения лечения, что повысит процесс адаптации РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T02:54:00+03:00
2025-08-10T03:04:00+03:00
общество
россия
тамара фролова
госдума рф
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. В России с 1 сентября родители смогут бесплатно сопровождать детей до четырехлетнего возраста в санаторий для прохождения лечения, что повысит процесс адаптации детей и улучшит процесс оздоровления, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова. "Санаторно-курортный комплекс нашей страны обладает колоссальными возможностями для восстановления здоровья и помогает людям вернуться к активной жизни. В целях систематизации и улучшения работы данного комплекса с 1 сентября вступает в силу новый порядок организации санаторно-курортного лечения. Теперь родители смогут сопровождать ребенка в санаторий вплоть до четырехлетнего возраста абсолютно бесплатно, что повысит процесс адаптации детей и улучшит процесс оздоровления", - сказала Фролова. По ее словам, с 1 сентября утверждаются новые классификации и характеристики природных лечебных ресурсов, которые включают 7 новых видов для санаторного лечения: минеральные воды, лечебные грязи, бишофит, лечебные соли, лечебный климат, рапа лиманов и озер, а также лечебные природные газы. "С учетом данных лечебных ресурсов устанавливается новый перечень показаний и противопоказаний к санаторно-курортному лечению, при этом изменен сам принцип перечня. В новой классификации показания "привязаны" непосредственно к лечебному ресурсу. Например, для пациентов со стенокардией лечащим врачом уже будут рекомендованы не санаторно-курортные организации, а минеральные воды и лечебный климат; для пациентов с сахарным диабетом – только минеральные воды, для больных туберкулезом – лечебный климат и так далее", - добавила она. Фролова отметила, что лечение в учреждениях санаторного типа станет частью комплексного подхода к восстановлению здоровья, начиная с первичной диагностики и заканчивая рекомендациями по поддержанию здорового образа жизни после завершения лечения. Она уточнила, что также обновился перечень противопоказаний к такому виду лечения: туберкулез в интенсивной фазе, воспалительные полинейропатии, системные поражения соединительной ткани, заболевания с выраженным болевым синдромом и требующим постоянного приема обезболивающих средств и психотропных препаратов. Депутат добавила, что в списке противопоказаний по-прежнему остаются любые заболевания в острой и подострой стадии, хронические заболевания в стадии обострения, инфекционные заболевания, в том числе инфекции, передающиеся половым путем, заразные болезни глаз и кожи. Кроме того, изменениями предусматриваются дополнительные гарантии для маломобильных пациентов, нуждающихся в специальном уходе: им предоставлено право прохождения курса санаторного лечения в сопровождении близких родственников и доверенных лиц. Фролова отметила, что устанавливаются требования к оснащению и штату санаториев, профилакториев и других учреждений. При этом документооборот между поликлиниками и санаториями можно будет вести электронно. По мнению парламентария, данные изменения позволят существенно улучшить систему реабилитационной помощи и обеспечить возвращение пациентов к активной жизни.
россия
2025
общество, россия, тамара фролова, госдума рф
Общество, Россия, Тамара Фролова, Госдума РФ
Родители смогут бесплатно сопровождать детей в санаторий

Родители смогут бесплатно сопровождать детей до четырех лет в санаторий

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. В России с 1 сентября родители смогут бесплатно сопровождать детей до четырехлетнего возраста в санаторий для прохождения лечения, что повысит процесс адаптации детей и улучшит процесс оздоровления, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова.
"Санаторно-курортный комплекс нашей страны обладает колоссальными возможностями для восстановления здоровья и помогает людям вернуться к активной жизни. В целях систематизации и улучшения работы данного комплекса с 1 сентября вступает в силу новый порядок организации санаторно-курортного лечения. Теперь родители смогут сопровождать ребенка в санаторий вплоть до четырехлетнего возраста абсолютно бесплатно, что повысит процесс адаптации детей и улучшит процесс оздоровления", - сказала Фролова.
По ее словам, с 1 сентября утверждаются новые классификации и характеристики природных лечебных ресурсов, которые включают 7 новых видов для санаторного лечения: минеральные воды, лечебные грязи, бишофит, лечебные соли, лечебный климат, рапа лиманов и озер, а также лечебные природные газы.
"С учетом данных лечебных ресурсов устанавливается новый перечень показаний и противопоказаний к санаторно-курортному лечению, при этом изменен сам принцип перечня. В новой классификации показания "привязаны" непосредственно к лечебному ресурсу. Например, для пациентов со стенокардией лечащим врачом уже будут рекомендованы не санаторно-курортные организации, а минеральные воды и лечебный климат; для пациентов с сахарным диабетом – только минеральные воды, для больных туберкулезом – лечебный климат и так далее", - добавила она.
Фролова отметила, что лечение в учреждениях санаторного типа станет частью комплексного подхода к восстановлению здоровья, начиная с первичной диагностики и заканчивая рекомендациями по поддержанию здорового образа жизни после завершения лечения.
Она уточнила, что также обновился перечень противопоказаний к такому виду лечения: туберкулез в интенсивной фазе, воспалительные полинейропатии, системные поражения соединительной ткани, заболевания с выраженным болевым синдромом и требующим постоянного приема обезболивающих средств и психотропных препаратов. Депутат добавила, что в списке противопоказаний по-прежнему остаются любые заболевания в острой и подострой стадии, хронические заболевания в стадии обострения, инфекционные заболевания, в том числе инфекции, передающиеся половым путем, заразные болезни глаз и кожи.
Кроме того, изменениями предусматриваются дополнительные гарантии для маломобильных пациентов, нуждающихся в специальном уходе: им предоставлено право прохождения курса санаторного лечения в сопровождении близких родственников и доверенных лиц. Фролова отметила, что устанавливаются требования к оснащению и штату санаториев, профилакториев и других учреждений. При этом документооборот между поликлиниками и санаториями можно будет вести электронно.
По мнению парламентария, данные изменения позволят существенно улучшить систему реабилитационной помощи и обеспечить возвращение пациентов к активной жизни.
ОбществоРоссияТамара ФроловаГосдума РФ
 
 
