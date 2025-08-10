Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области вандал повредил надмогильные кресты - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:14 10.08.2025 (обновлено: 12:27 10.08.2025)
https://ria.ru/20250810/delo-2034421491.html
В Ростовской области вандал повредил надмогильные кресты
В Ростовской области вандал повредил надмогильные кресты - РИА Новости, 10.08.2025
В Ростовской области вандал повредил надмогильные кресты
Следователи возбудили уголовное дело по факту повреждения неустановленным лицом в городе Красный Сулин Ростовской области надмогильных крестов с мемориальными... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T12:14:00+03:00
2025-08-10T12:27:00+03:00
происшествия
красный сулин
ростовская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034423508_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_cc092a0c2eff108ab60db6509befc8a8.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту повреждения неустановленным лицом в городе Красный Сулин Ростовской области надмогильных крестов с мемориальными досками, которые установлены на могилах участников спецоперации, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. "…Поступило сообщение о повреждении неустановленным лицом надмогильных крестов с мемориальными досками, установленные на могилах участников СВО, погибших при защите Отечества... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 243.4 УК РФ (повреждение воинских захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества и его интересов)", - говорится в сообщении. Уточняется, что повреждение воинских захоронений произошло в городе Красный Сулин Ростовской области. Следователь уже осмотрел место происшествия, назначено проведение необходимых судебных экспертиз, сейчас правоохранители устанавливают личность преступника, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250805/prigovor-2033569754.html
красный сулин
ростовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034423508_0:348:960:1068_1920x0_80_0_0_0d90ab0eac8b6e294d1efa2f1936ed74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красный сулин, ростовская область, россия
Происшествия, Красный Сулин, Ростовская область, Россия
В Ростовской области вандал повредил надмогильные кресты

СК возбудил дело после повреждения надмогильных крестов в Ростовской области

© Фото : соцсетиМесто происшествия на кладбище в городе Красный Сулин Ростовской области
Место происшествия на кладбище в городе Красный Сулин Ростовской области - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© Фото : соцсети
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту повреждения неустановленным лицом в городе Красный Сулин Ростовской области надмогильных крестов с мемориальными досками, которые установлены на могилах участников спецоперации, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
"…Поступило сообщение о повреждении неустановленным лицом надмогильных крестов с мемориальными досками, установленные на могилах участников СВО, погибших при защите Отечества... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 243.4 УК РФ (повреждение воинских захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества и его интересов)", - говорится в сообщении.
© Фото : соцсетиМесто происшествия на кладбище в городе Красный Сулин Ростовской области
Место происшествия на кладбище в городе Красный Сулин Ростовской области - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© Фото : соцсети
Место происшествия на кладбище в городе Красный Сулин Ростовской области
Уточняется, что повреждение воинских захоронений произошло в городе Красный Сулин Ростовской области. Следователь уже осмотрел место происшествия, назначено проведение необходимых судебных экспертиз, сейчас правоохранители устанавливают личность преступника, добавили в ведомстве.
Правосудие - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Тульский облсуд вынес приговор азербайджанцу, осквернившему Вечный огонь
5 августа, 20:58
 
ПроисшествияКрасный СулинРостовская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала