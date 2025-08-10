В Ростовской области вандал повредил надмогильные кресты

https://ria.ru/20250810/delo-2034421491.html

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту повреждения неустановленным лицом в городе Красный Сулин Ростовской области надмогильных крестов с мемориальными досками, которые установлены на могилах участников спецоперации, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. "…Поступило сообщение о повреждении неустановленным лицом надмогильных крестов с мемориальными досками, установленные на могилах участников СВО, погибших при защите Отечества... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 243.4 УК РФ (повреждение воинских захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества и его интересов)", - говорится в сообщении. Уточняется, что повреждение воинских захоронений произошло в городе Красный Сулин Ростовской области. Следователь уже осмотрел место происшествия, назначено проведение необходимых судебных экспертиз, сейчас правоохранители устанавливают личность преступника, добавили в ведомстве.

