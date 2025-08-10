https://ria.ru/20250810/chs-2034425485.html

В ростовском Миллерово ввели режим ЧС после падения обломков БПЛА

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 авг - РИА Новости. Режим ЧС ввели в городе Миллерово Ростовской области, где из-за падения обломков БПЛА повреждены несколько частных домов, сообщил глава Миллеровского района Олег Коваленко в своем Telegram-канале."В городе Миллерово из-за падения обломков беспилотника повреждены несколько частных домовладений. В настоящее время в зоне повреждения вводится режим ЧС", - говорится в публикации.Как уточнил Коваленко, "сегодня ночью" в Миллеровском районе Ростовской области была отражена атака БПЛА, при этом люди не пострадали.В настоящее время муниципальная комиссия проводит оценку полученного ущерба, пострадавшим будет оказана помощь, подчеркнул глава Миллеровского района.

