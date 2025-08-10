Рейтинг@Mail.ru
В ростовском Миллерово ввели режим ЧС после падения обломков БПЛА
12:48 10.08.2025 (обновлено: 12:56 10.08.2025)
В ростовском Миллерово ввели режим ЧС после падения обломков БПЛА
В ростовском Миллерово ввели режим ЧС после падения обломков БПЛА - РИА Новости, 10.08.2025
В ростовском Миллерово ввели режим ЧС после падения обломков БПЛА
Режим ЧС ввели в городе Миллерово Ростовской области, где из-за падения обломков БПЛА повреждены несколько частных домов, сообщил глава Миллеровского района... РИА Новости, 10.08.2025
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 авг - РИА Новости. Режим ЧС ввели в городе Миллерово Ростовской области, где из-за падения обломков БПЛА повреждены несколько частных домов, сообщил глава Миллеровского района Олег Коваленко в своем Telegram-канале."В городе Миллерово из-за падения обломков беспилотника повреждены несколько частных домовладений. В настоящее время в зоне повреждения вводится режим ЧС", - говорится в публикации.Как уточнил Коваленко, "сегодня ночью" в Миллеровском районе Ростовской области была отражена атака БПЛА, при этом люди не пострадали.В настоящее время муниципальная комиссия проводит оценку полученного ущерба, пострадавшим будет оказана помощь, подчеркнул глава Миллеровского района.
В ростовском Миллерово ввели режим ЧС после падения обломков БПЛА

В Миллерово ввели режим ЧС после повреждения домов обломками БПЛА

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 авг - РИА Новости. Режим ЧС ввели в городе Миллерово Ростовской области, где из-за падения обломков БПЛА повреждены несколько частных домов, сообщил глава Миллеровского района Олег Коваленко в своем Telegram-канале.
"В городе Миллерово из-за падения обломков беспилотника повреждены несколько частных домовладений. В настоящее время в зоне повреждения вводится режим ЧС", - говорится в публикации.
Как уточнил Коваленко, "сегодня ночью" в Миллеровском районе Ростовской области была отражена атака БПЛА, при этом люди не пострадали.
В настоящее время муниципальная комиссия проводит оценку полученного ущерба, пострадавшим будет оказана помощь, подчеркнул глава Миллеровского района.
На Кубани женщина пострадала из-за падения обломков беспилотника
На Кубани женщина пострадала из-за падения обломков беспилотника
