https://ria.ru/20250810/chs-2034425485.html
В ростовском Миллерово ввели режим ЧС после падения обломков БПЛА
В ростовском Миллерово ввели режим ЧС после падения обломков БПЛА - РИА Новости, 10.08.2025
В ростовском Миллерово ввели режим ЧС после падения обломков БПЛА
Режим ЧС ввели в городе Миллерово Ростовской области, где из-за падения обломков БПЛА повреждены несколько частных домов, сообщил глава Миллеровского района... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T12:48:00+03:00
2025-08-10T12:48:00+03:00
2025-08-10T12:56:00+03:00
происшествия
миллерово
ростовская область
миллеровский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 авг - РИА Новости. Режим ЧС ввели в городе Миллерово Ростовской области, где из-за падения обломков БПЛА повреждены несколько частных домов, сообщил глава Миллеровского района Олег Коваленко в своем Telegram-канале."В городе Миллерово из-за падения обломков беспилотника повреждены несколько частных домовладений. В настоящее время в зоне повреждения вводится режим ЧС", - говорится в публикации.Как уточнил Коваленко, "сегодня ночью" в Миллеровском районе Ростовской области была отражена атака БПЛА, при этом люди не пострадали.В настоящее время муниципальная комиссия проводит оценку полученного ущерба, пострадавшим будет оказана помощь, подчеркнул глава Миллеровского района.
https://ria.ru/20250809/bespilotnik-2034325588.html
миллерово
ростовская область
миллеровский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_dc8f66130d6908fff68abf1056ab51b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, миллерово, ростовская область, миллеровский район
Происшествия, Миллерово, Ростовская область, Миллеровский район
В ростовском Миллерово ввели режим ЧС после падения обломков БПЛА
В Миллерово ввели режим ЧС после повреждения домов обломками БПЛА