Названы имена фигурантов дела о фиктивной регистрации мигрантов на Кубани
22:19 10.08.2025
https://ria.ru/20250810/chp-2034477282.html
Названы имена фигурантов дела о фиктивной регистрации мигрантов на Кубани
происшествия
россия
краснодар
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
снг
КРАСНОДАР, 10 авг - РИА Новости. Названы имена 11 участников преступной организации, в числе которых сотрудники силовых структур, обвиняемых в фиктивной регистрации мигрантов за взятки, данные фигурантов стали известны из картотеки Краснодарского гарнизонного военного суда. В конце июля СК РФ сообщил о передаче в суд уголовного дела в отношении 11 обвиняемых в фиктивной регистрации за деньги более 800 уроженцев стран СНГ, а также замене паспортов по заведомо ложным основаниям. В числе фигурантов, как уточнял СК, бывшие и действующие сотрудники силовых структур. У обвиняемых арестовано имущество на сумму более 28 миллионов рублей, а само дело рассматривается по частям 2 и 3 статьи 210, части 1 статьи 286 и пункту "а" части 5 статьи 290 УК РФ. Согласно данным картотеки, семи из 11 фигурантов вменяется получение взятки и превышение должностных полномочий (пункт "а" части 5 статьи 290, часть 1 статьи 286 УК РФ). Из них четверо (Дарья Зайкина, Иванна Рудык, Оксана Сташ и Мариет Читао) обвиняются в участии в преступном сообществе, еще троим (Владимир Скобелев, Ольга Ерина и Наталья Клименко) вменяется участие в преступной организации с использованием служебного положения (части 2 и 3 статьи 210 УК РФ). Еще четверо фигурантов обвиняются в даче взятки должностному лицу (часть 3 статьи 291), это Сергей Лабецкий, Владислав Лебединский, Виктор Путров и Ольга Пышненко). Скобелев, кроме того, обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения, а равно в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ). Как писала газета "Коммерсант", организатором преступного сообщества обвинение считает майора Скобелева, "занимавшего в дислоцированной на Кубани войсковой части Росгвардии должность заместителя командира войсковой части — начальника штаба". Фигурантки Ерина, Зайкина, Клименко, Рудык, Сташ и Читао, по данным газеты, являлись военнослужащими Росгвардии или сотрудницами подразделения по вопросам миграции отдела МВД по Прикубанскому округу Краснодара. Материалы дела, согласно картотеке, поступили в суд и распоряжение судьи 28 июля.
происшествия, россия, краснодар, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), снг
Происшествия, Россия, Краснодар, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), СНГ
КРАСНОДАР, 10 авг - РИА Новости. Названы имена 11 участников преступной организации, в числе которых сотрудники силовых структур, обвиняемых в фиктивной регистрации мигрантов за взятки, данные фигурантов стали известны из картотеки Краснодарского гарнизонного военного суда.
В конце июля СК РФ сообщил о передаче в суд уголовного дела в отношении 11 обвиняемых в фиктивной регистрации за деньги более 800 уроженцев стран СНГ, а также замене паспортов по заведомо ложным основаниям. В числе фигурантов, как уточнял СК, бывшие и действующие сотрудники силовых структур. У обвиняемых арестовано имущество на сумму более 28 миллионов рублей, а само дело рассматривается по частям 2 и 3 статьи 210, части 1 статьи 286 и пункту "а" части 5 статьи 290 УК РФ.
Согласно данным картотеки, семи из 11 фигурантов вменяется получение взятки и превышение должностных полномочий (пункт "а" части 5 статьи 290, часть 1 статьи 286 УК РФ). Из них четверо (Дарья Зайкина, Иванна Рудык, Оксана Сташ и Мариет Читао) обвиняются в участии в преступном сообществе, еще троим (Владимир Скобелев, Ольга Ерина и Наталья Клименко) вменяется участие в преступной организации с использованием служебного положения (части 2 и 3 статьи 210 УК РФ). Еще четверо фигурантов обвиняются в даче взятки должностному лицу (часть 3 статьи 291), это Сергей Лабецкий, Владислав Лебединский, Виктор Путров и Ольга Пышненко).
Скобелев, кроме того, обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения, а равно в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ).
Как писала газета "Коммерсант", организатором преступного сообщества обвинение считает майора Скобелева, "занимавшего в дислоцированной на Кубани войсковой части Росгвардии должность заместителя командира войсковой части — начальника штаба". Фигурантки Ерина, Зайкина, Клименко, Рудык, Сташ и Читао, по данным газеты, являлись военнослужащими Росгвардии или сотрудницами подразделения по вопросам миграции отдела МВД по Прикубанскому округу Краснодара.
Материалы дела, согласно картотеке, поступили в суд и распоряжение судьи 28 июля.
