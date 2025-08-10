https://ria.ru/20250810/chp-2034477282.html
Названы имена фигурантов дела о фиктивной регистрации мигрантов на Кубани
КРАСНОДАР, 10 авг - РИА Новости. Названы имена 11 участников преступной организации, в числе которых сотрудники силовых структур, обвиняемых в фиктивной регистрации мигрантов за взятки, данные фигурантов стали известны из картотеки Краснодарского гарнизонного военного суда. В конце июля СК РФ сообщил о передаче в суд уголовного дела в отношении 11 обвиняемых в фиктивной регистрации за деньги более 800 уроженцев стран СНГ, а также замене паспортов по заведомо ложным основаниям. В числе фигурантов, как уточнял СК, бывшие и действующие сотрудники силовых структур. У обвиняемых арестовано имущество на сумму более 28 миллионов рублей, а само дело рассматривается по частям 2 и 3 статьи 210, части 1 статьи 286 и пункту "а" части 5 статьи 290 УК РФ. Согласно данным картотеки, семи из 11 фигурантов вменяется получение взятки и превышение должностных полномочий (пункт "а" части 5 статьи 290, часть 1 статьи 286 УК РФ). Из них четверо (Дарья Зайкина, Иванна Рудык, Оксана Сташ и Мариет Читао) обвиняются в участии в преступном сообществе, еще троим (Владимир Скобелев, Ольга Ерина и Наталья Клименко) вменяется участие в преступной организации с использованием служебного положения (части 2 и 3 статьи 210 УК РФ). Еще четверо фигурантов обвиняются в даче взятки должностному лицу (часть 3 статьи 291), это Сергей Лабецкий, Владислав Лебединский, Виктор Путров и Ольга Пышненко). Скобелев, кроме того, обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения, а равно в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ). Как писала газета "Коммерсант", организатором преступного сообщества обвинение считает майора Скобелева, "занимавшего в дислоцированной на Кубани войсковой части Росгвардии должность заместителя командира войсковой части — начальника штаба". Фигурантки Ерина, Зайкина, Клименко, Рудык, Сташ и Читао, по данным газеты, являлись военнослужащими Росгвардии или сотрудницами подразделения по вопросам миграции отдела МВД по Прикубанскому округу Краснодара. Материалы дела, согласно картотеке, поступили в суд и распоряжение судьи 28 июля.
КРАСНОДАР, 10 авг - РИА Новости. Названы имена 11 участников преступной организации, в числе которых сотрудники силовых структур, обвиняемых в фиктивной регистрации мигрантов за взятки, данные фигурантов стали известны из картотеки Краснодарского гарнизонного военного суда.
В конце июля СК РФ
сообщил о передаче в суд уголовного дела в отношении 11 обвиняемых в фиктивной регистрации за деньги более 800 уроженцев стран СНГ
, а также замене паспортов по заведомо ложным основаниям. В числе фигурантов, как уточнял СК, бывшие и действующие сотрудники силовых структур. У обвиняемых арестовано имущество на сумму более 28 миллионов рублей, а само дело рассматривается по частям 2 и 3 статьи 210, части 1 статьи 286 и пункту "а" части 5 статьи 290 УК РФ.
Согласно данным картотеки, семи из 11 фигурантов вменяется получение взятки и превышение должностных полномочий (пункт "а" части 5 статьи 290, часть 1 статьи 286 УК РФ). Из них четверо (Дарья Зайкина, Иванна Рудык, Оксана Сташ и Мариет Читао) обвиняются в участии в преступном сообществе, еще троим (Владимир Скобелев, Ольга Ерина и Наталья Клименко) вменяется участие в преступной организации с использованием служебного положения (части 2 и 3 статьи 210 УК РФ). Еще четверо фигурантов обвиняются в даче взятки должностному лицу (часть 3 статьи 291), это Сергей Лабецкий, Владислав Лебединский, Виктор Путров и Ольга Пышненко).
Скобелев, кроме того, обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения, а равно в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ).
Как писала газета "Коммерсант", организатором преступного сообщества обвинение считает майора Скобелева, "занимавшего в дислоцированной на Кубани войсковой части Росгвардии
должность заместителя командира войсковой части — начальника штаба". Фигурантки Ерина, Зайкина, Клименко, Рудык, Сташ и Читао, по данным газеты, являлись военнослужащими Росгвардии или сотрудницами подразделения по вопросам миграции отдела МВД по Прикубанскому округу Краснодара
.
Материалы дела, согласно картотеке, поступили в суд и распоряжение судьи 28 июля.