Названы имена фигурантов дела о фиктивной регистрации мигрантов на Кубани

2025-08-10T22:19:00+03:00

КРАСНОДАР, 10 авг - РИА Новости. Названы имена 11 участников преступной организации, в числе которых сотрудники силовых структур, обвиняемых в фиктивной регистрации мигрантов за взятки, данные фигурантов стали известны из картотеки Краснодарского гарнизонного военного суда. В конце июля СК РФ сообщил о передаче в суд уголовного дела в отношении 11 обвиняемых в фиктивной регистрации за деньги более 800 уроженцев стран СНГ, а также замене паспортов по заведомо ложным основаниям. В числе фигурантов, как уточнял СК, бывшие и действующие сотрудники силовых структур. У обвиняемых арестовано имущество на сумму более 28 миллионов рублей, а само дело рассматривается по частям 2 и 3 статьи 210, части 1 статьи 286 и пункту "а" части 5 статьи 290 УК РФ. Согласно данным картотеки, семи из 11 фигурантов вменяется получение взятки и превышение должностных полномочий (пункт "а" части 5 статьи 290, часть 1 статьи 286 УК РФ). Из них четверо (Дарья Зайкина, Иванна Рудык, Оксана Сташ и Мариет Читао) обвиняются в участии в преступном сообществе, еще троим (Владимир Скобелев, Ольга Ерина и Наталья Клименко) вменяется участие в преступной организации с использованием служебного положения (части 2 и 3 статьи 210 УК РФ). Еще четверо фигурантов обвиняются в даче взятки должностному лицу (часть 3 статьи 291), это Сергей Лабецкий, Владислав Лебединский, Виктор Путров и Ольга Пышненко). Скобелев, кроме того, обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения, а равно в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ). Как писала газета "Коммерсант", организатором преступного сообщества обвинение считает майора Скобелева, "занимавшего в дислоцированной на Кубани войсковой части Росгвардии должность заместителя командира войсковой части — начальника штаба". Фигурантки Ерина, Зайкина, Клименко, Рудык, Сташ и Читао, по данным газеты, являлись военнослужащими Росгвардии или сотрудницами подразделения по вопросам миграции отдела МВД по Прикубанскому округу Краснодара. Материалы дела, согласно картотеке, поступили в суд и распоряжение судьи 28 июля.

