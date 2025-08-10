В Архангельской области полицейский погиб при задержании поджигателя

https://ria.ru/20250810/chp-2034466479.html

Один полицейский убит, второй ранен при задержании поджигателя релейного шкафа в Архангельской области, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по РИА Новости, 10.08.2025

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг - РИА Новости. Один полицейский убит, второй ранен при задержании поджигателя релейного шкафа в Архангельской области, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по СЗФО. Сотрудниками транспортной полиции Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте в ходе следственно-оперативных мероприятий по ранее возбужденному уголовному делу по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 - частью 1 статьи 205 (покушение на совершение теракта) УК РФ, установлен неоднократно судимый мужчина 1978 года рождения, причастный к совершению поджога релейного шкафа. "В момент задержания мужчина оказал сопротивление и открыл стрельбу из огнестрельного оружия, причинив смертельное ранение одному из полицейских и ранение ноги второму. Злоумышленник обезврежен и задержан", - сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по СЗФО. Уточняется, что для задержания гражданина по месту жительства прибыли оперативные сотрудники Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте, УМВД России по Архангельской области и Росгвардии. В настоящее время следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности).

