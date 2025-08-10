https://ria.ru/20250810/chp-2034443819.html
В аэропорту Ухты ввели временные ограничения
В аэропорту Ухты ввели временные ограничения - РИА Новости, 10.08.2025
В аэропорту Ухты ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ухты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 10.08.2025
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ухты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Ухта. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал он в своем Telegram-канале.
