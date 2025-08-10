https://ria.ru/20250810/chp-2034436115.html

В Ивановской области погибли и.о. главврача больницы и его дочь

Исполняющий обязанности главного врача ивановской городской клинической больницы №7 Евгений Стулов и его дочь погибли в результате инцидента с гидроциклом в... РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T14:48:00+03:00

происшествия

ивановская область

россия

каменка

следственный комитет россии (ск рф)

РЯЗАНЬ, 10 авг - РИА Новости. Исполняющий обязанности главного врача ивановской городской клинической больницы №7 Евгений Стулов и его дочь погибли в результате инцидента с гидроциклом в Ивановской области. Западное МСУТ СК России сообщало, о возбуждении уголовного дела по факту смертельного травмирования двух человек на гидроцикле в Ивановской области. По данным ведомства, вечером 9 августа судоводитель, управляя гидроциклом, на котором находились два пассажира, столкнулся с опорой моста на реке Сунжа в поселке Каменка Вичугского района. В результате инцидента пассажиры от полученных травм скончались на месте происшествия. Судоводитель госпитализирован в медицинское учреждение. "Погиб исполняющий обязанности главного врача Седьмой городской клинической больницы Евгений Сергеевич Стулов... Вместе с Евгением Сергеевичем в результате несчастного случая погибла его дочь Вероника, она была студенткой Ивановского государственного медицинского университета и трудилась у нас в стационаре", - сообщается на странице ивановской городской клинической больницы №7 в социальной сети "ВКонтакте" без уточнения, о каком несчастном случае идет речь. В правоохранительных структурах РИА Новости заявили, что именно Стулов и его дочь погибли в результате инцидента с гидроциклом.

