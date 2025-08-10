Рейтинг@Mail.ru
09:53 10.08.2025
Самолет вернулся в аэропорт Читы из-за стружки в масле
происшествия
чита
забайкальский край
ВЛАДИВОСТОК, 10 авг - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Ангара", летевший из Читы в Чару Забайкальского края, вернулся в аэропорт из-за стружки, попавшей в масло, на борту находились 46 пассажиров, рассказали РИА Новости в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. В воскресенье транспортное надзорное ведомство сообщило в своем Тelegram-канале, что в 09.41 (03.41 мск) самолет авиакомпании "Ангара", летевший из Читы в Чару в Забайкалье, вернулся в аэропорт из-за технической неисправности воздушного судна, посадка прошла успешно, рейс перенесли на понедельник. Отмечалось, что транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров авиакомпании "Ангара". "Самолёт вернулся (в аэропорт Читы - ред.) из-за стружки, попавшей в масло, на борту были 46 пассажиров", - сообщил собеседник агентства.
чита
забайкальский край
происшествия, чита, забайкальский край
Происшествия, Чита, Забайкальский край
Самолет. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 10 авг - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Ангара", летевший из Читы в Чару Забайкальского края, вернулся в аэропорт из-за стружки, попавшей в масло, на борту находились 46 пассажиров, рассказали РИА Новости в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
В воскресенье транспортное надзорное ведомство сообщило в своем Тelegram-канале, что в 09.41 (03.41 мск) самолет авиакомпании "Ангара", летевший из Читы в Чару в Забайкалье, вернулся в аэропорт из-за технической неисправности воздушного судна, посадка прошла успешно, рейс перенесли на понедельник. Отмечалось, что транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров авиакомпании "Ангара".
"Самолёт вернулся (в аэропорт Читы - ред.) из-за стружки, попавшей в масло, на борту были 46 пассажиров", - сообщил собеседник агентства.
