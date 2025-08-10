Рейтинг@Mail.ru
Более полутора тысяч автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту
13:30 10.08.2025 (обновлено: 14:32 10.08.2025)
Более полутора тысяч автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Число ожидающих проезда по Крымскому мосту автомобилей с обеих сторон выросло до 1,6 тысяч, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на Крымском мосту. В очереди у Крымского моста с обеих сторон на 7.00 мск находилось более 900 машин, все они ждали проезда на полуостров. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1070 транспортных средств. Время ожидания более трёх часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 575 транспортных средств. Время ожидания около двух часов" , - говорится в сообщении на 13.00 мск. Проезд по мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или паромами через Керченский пролив.
Более полутора тысяч автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту

Число ожидающих проезда по Крымскому мосту с обеих сторон выросло до 1,6 тысячи

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Число ожидающих проезда по Крымскому мосту автомобилей с обеих сторон выросло до 1,6 тысяч, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на Крымском мосту.
В очереди у Крымского моста с обеих сторон на 7.00 мск находилось более 900 машин, все они ждали проезда на полуостров.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1070 транспортных средств. Время ожидания более трёх часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 575 транспортных средств. Время ожидания около двух часов" , - говорится в сообщении на 13.00 мск.
Проезд по мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или паромами через Керченский пролив.
