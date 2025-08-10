https://ria.ru/20250810/butusov-2034427711.html
Умер режиссер Юрий Бутусов
Умер режиссер Юрий Бутусов - РИА Новости, 10.08.2025
Умер режиссер Юрий Бутусов
Актриса Варвара Шмыкова сообщила, что умер российский театральный режиссер Юрий Бутусов.
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Актриса Варвара Шмыкова сообщила, что умер российский театральный режиссер Юрий Бутусов."Ужасное горе. Покойтесь с миром, дорогой Ю.Н", - написала актриса на своей странице в Facebook*.Также о смерти режиссера написали режиссер Александр Молочников и критик Евгения Тропп.* Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
Умер режиссер Юрий Бутусов
