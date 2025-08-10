Рейтинг@Mail.ru
Умер режиссер Юрий Бутусов
13:12 10.08.2025 (обновлено: 15:09 10.08.2025)
Умер режиссер Юрий Бутусов
Умер режиссер Юрий Бутусов
Актриса Варвара Шмыкова сообщила, что умер российский театральный режиссер Юрий Бутусов.
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Актриса Варвара Шмыкова сообщила, что умер российский театральный режиссер Юрий Бутусов."Ужасное горе. Покойтесь с миром, дорогой Ю.Н", - написала актриса на своей странице в Facebook*.Также о смерти режиссера написали режиссер Александр Молочников и критик Евгения Тропп.* Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
Умер режиссер Юрий Бутусов

Актриса Шмыкова сообщила о смерти режиссера Юрия Бутусова

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРежиссер Юрий Бутусов
Режиссер Юрий Бутусов - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Режиссер Юрий Бутусов. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Актриса Варвара Шмыкова сообщила, что умер российский театральный режиссер Юрий Бутусов.
«
"Ужасное горе. Покойтесь с миром, дорогой Ю.Н", - написала актриса на своей странице в Facebook*.
Также о смерти режиссера написали режиссер Александр Молочников и критик Евгения Тропп.
* Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
 
