Умер режиссер Юрий Бутусов

Актриса Варвара Шмыкова сообщила, что умер российский театральный режиссер Юрий Бутусов.

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Актриса Варвара Шмыкова сообщила, что умер российский театральный режиссер Юрий Бутусов."Ужасное горе. Покойтесь с миром, дорогой Ю.Н", - написала актриса на своей странице в Facebook*.Также о смерти режиссера написали режиссер Александр Молочников и критик Евгения Тропп.* Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская

