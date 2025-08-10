Telegraph назвала стоимость сделки о передаче Маврикию архипелага Чагос
Telegraph: сделка о передаче Маврикию Чагоса обойдется Британии в $47 миллиардов
Флаг Великобритании . Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Сделка о передаче Маврикию архипелага Чагос обойдется Великобритании в 10 раз дороже, чем заявлял британский премьер-министр Кир Стармер, сообщает газета Telegraph со ссылкой на подсчеты правительства.
"Собственная оценка правительства стоимости передачи этой британской территории в Индийском океане Маврикию составляет почти 35 миллиарда фунтов стерлингов (47 миллиарда долларов – ред.) … намного больше, чем 3,4 миллиарда фунтов (4,5 миллиарда долларов - ред.), о которых заявлял публично Кир", - пишет издание.
Как отмечает газета, в документе правительственного департамента статистики (GAD) говорится, что стоимость сделки была занижена британскими властями в силу учета инфляции при подсчете, а также использования спорного метода оценки, иногда используемого для долгосрочных проектов.
В рядах британских консерваторов, находящихся в настоящее время в оппозиции, уже обвинили правящих лейбористов в сокрытии реальной стоимости сделки о Чагосе.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил о подписании сделки о передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос, на котором расположена британо-американская военная база. Великобритания 3 октября 2024 года объявила о соглашении по передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос в Индийском океане, включая остров Диего-Гарсия. На острове расположена совместная военная база Великобритании и США. По условиям сделки, контроль над ней в течение 99 лет сохранит Лондон.
Маврикий и Чагос были колониальными владениями британской короны с 1845 года. В 1968 году Маврикий обрел независимость, однако Чагос продолжал оставаться британской территорией в Индийском океане. В 1960-х и 1970-х годах население Чагоса депортировали на Сейшельские острова или на Маврикий. В 1966 году Британия передала на 50 лет в аренду США крупнейший остров архипелага Диего-Гарсия, на котором была построена американская военная база. В 2016 году аренду продлили до 2036 года.
Чагос десятилетиями был предметом споров между Великобританией и Маврикием. В 2019 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой Великобритания должна отказаться от контроля над островами.