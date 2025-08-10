Рейтинг@Mail.ru
Telegraph назвала стоимость сделки о передаче Маврикию архипелага Чагос - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:57 10.08.2025 (обновлено: 23:58 10.08.2025)
https://ria.ru/20250810/britaniya-2034483795.html
Telegraph назвала стоимость сделки о передаче Маврикию архипелага Чагос
Telegraph назвала стоимость сделки о передаче Маврикию архипелага Чагос - РИА Новости, 10.08.2025
Telegraph назвала стоимость сделки о передаче Маврикию архипелага Чагос
Сделка о передаче Маврикию архипелага Чагос обойдется Великобритании в 10 раз дороже, чем заявлял британский премьер-министр Кир Стармер, сообщает газета... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T23:57:00+03:00
2025-08-10T23:58:00+03:00
в мире
великобритания
маврикий
индийский океан
кир стармер
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/48470/36/484703694_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_91d15e35928c68bdeec2172b5eb93287.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Сделка о передаче Маврикию архипелага Чагос обойдется Великобритании в 10 раз дороже, чем заявлял британский премьер-министр Кир Стармер, сообщает газета Telegraph со ссылкой на подсчеты правительства. "Собственная оценка правительства стоимости передачи этой британской территории в Индийском океане Маврикию составляет почти 35 миллиарда фунтов стерлингов (47 миллиарда долларов – ред.) … намного больше, чем 3,4 миллиарда фунтов (4,5 миллиарда долларов - ред.), о которых заявлял публично Кир", - пишет издание. Как отмечает газета, в документе правительственного департамента статистики (GAD) говорится, что стоимость сделки была занижена британскими властями в силу учета инфляции при подсчете, а также использования спорного метода оценки, иногда используемого для долгосрочных проектов. В рядах британских консерваторов, находящихся в настоящее время в оппозиции, уже обвинили правящих лейбористов в сокрытии реальной стоимости сделки о Чагосе. Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил о подписании сделки о передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос, на котором расположена британо-американская военная база. Великобритания 3 октября 2024 года объявила о соглашении по передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос в Индийском океане, включая остров Диего-Гарсия. На острове расположена совместная военная база Великобритании и США. По условиям сделки, контроль над ней в течение 99 лет сохранит Лондон. Маврикий и Чагос были колониальными владениями британской короны с 1845 года. В 1968 году Маврикий обрел независимость, однако Чагос продолжал оставаться британской территорией в Индийском океане. В 1960-х и 1970-х годах население Чагоса депортировали на Сейшельские острова или на Маврикий. В 1966 году Британия передала на 50 лет в аренду США крупнейший остров архипелага Диего-Гарсия, на котором была построена американская военная база. В 2016 году аренду продлили до 2036 года. Чагос десятилетиями был предметом споров между Великобританией и Маврикием. В 2019 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой Великобритания должна отказаться от контроля над островами.
https://ria.ru/20250401/tramp-2008738655.html
https://ria.ru/20250526/sdelka-2018990842.html
великобритания
маврикий
индийский океан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/48470/36/484703694_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_a9a56fee76b4437ffabe95093b290cc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, маврикий, индийский океан, кир стармер, оон
В мире, Великобритания, Маврикий, Индийский океан, Кир Стармер, ООН
Telegraph назвала стоимость сделки о передаче Маврикию архипелага Чагос

Telegraph: сделка о передаче Маврикию Чагоса обойдется Британии в $47 миллиардов

© Flickr / sjdunphyФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© Flickr / sjdunphy
Флаг Великобритании . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Сделка о передаче Маврикию архипелага Чагос обойдется Великобритании в 10 раз дороже, чем заявлял британский премьер-министр Кир Стармер, сообщает газета Telegraph со ссылкой на подсчеты правительства.
"Собственная оценка правительства стоимости передачи этой британской территории в Индийском океане Маврикию составляет почти 35 миллиарда фунтов стерлингов (47 миллиарда долларов – ред.) … намного больше, чем 3,4 миллиарда фунтов (4,5 миллиарда долларов - ред.), о которых заявлял публично Кир", - пишет издание.
Трамп одобрил сделку по передаче Маврикию суверенитета над Чагосом
1 апреля, 18:07
Как отмечает газета, в документе правительственного департамента статистики (GAD) говорится, что стоимость сделки была занижена британскими властями в силу учета инфляции при подсчете, а также использования спорного метода оценки, иногда используемого для долгосрочных проектов.
В рядах британских консерваторов, находящихся в настоящее время в оппозиции, уже обвинили правящих лейбористов в сокрытии реальной стоимости сделки о Чагосе.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил о подписании сделки о передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос, на котором расположена британо-американская военная база. Великобритания 3 октября 2024 года объявила о соглашении по передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос в Индийском океане, включая остров Диего-Гарсия. На острове расположена совместная военная база Великобритании и США. По условиям сделки, контроль над ней в течение 99 лет сохранит Лондон.
Маврикий и Чагос были колониальными владениями британской короны с 1845 года. В 1968 году Маврикий обрел независимость, однако Чагос продолжал оставаться британской территорией в Индийском океане. В 1960-х и 1970-х годах население Чагоса депортировали на Сейшельские острова или на Маврикий. В 1966 году Британия передала на 50 лет в аренду США крупнейший остров архипелага Диего-Гарсия, на котором была построена американская военная база. В 2016 году аренду продлили до 2036 года.
Чагос десятилетиями был предметом споров между Великобританией и Маврикием. В 2019 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой Великобритания должна отказаться от контроля над островами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Уникальная сделка: отдать территорию и еще заплатить за это
26 мая, 08:00
 
В миреВеликобританияМаврикийИндийский океанКир СтармерООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала