Рейтинг@Mail.ru
Средства ПВО за два часа сбили 14 БПЛА ВСУ над всеми регионами России - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:45 10.08.2025 (обновлено: 20:52 10.08.2025)
https://ria.ru/20250810/bpla-2034469296.html
Средства ПВО за два часа сбили 14 БПЛА ВСУ над всеми регионами России
Средства ПВО за два часа сбили 14 БПЛА ВСУ над всеми регионами России - РИА Новости, 10.08.2025
Средства ПВО за два часа сбили 14 БПЛА ВСУ над всеми регионами России
Дежурные средства российской ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников, больше всего над территорией Брянской области, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T20:45:00+03:00
2025-08-10T20:52:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
калужская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников, больше всего над территорией Брянской области, сообщает Минобороны России."В период с 18.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять БПЛА - над территорией Брянской области, три БПЛА – над территорией Калужской области и по одному БПЛА – над территориями Орловской и Тульской областей",- говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250810/svo-2034456431.html
россия
брянская область
калужская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, брянская область, калужская область, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Калужская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Средства ПВО за два часа сбили 14 БПЛА ВСУ над всеми регионами России

МО: с 18:00 до 20:00 мск ПВО сбила 14 БПЛА ВСУ над всеми регионами России

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников, больше всего над территорией Брянской области, сообщает Минобороны России.
"В период с 18.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять БПЛА - над территорией Брянской области, три БПЛА – над территорией Калужской области и по одному БПЛА – над территориями Орловской и Тульской областей",- говорится в сообщении.
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Российские военные в ДНР уничтожили миномет ВСУ с помощью БПЛА
Вчера, 18:17
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьБрянская областьКалужская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала