Средства ПВО за два часа сбили 14 БПЛА ВСУ над всеми регионами России
Средства ПВО за два часа сбили 14 БПЛА ВСУ над всеми регионами России - РИА Новости, 10.08.2025
Средства ПВО за два часа сбили 14 БПЛА ВСУ над всеми регионами России
Дежурные средства российской ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников, больше всего над территорией Брянской области, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 10.08.2025
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников, больше всего над территорией Брянской области, сообщает Минобороны России."В период с 18.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять БПЛА - над территорией Брянской области, три БПЛА – над территорией Калужской области и по одному БПЛА – над территориями Орловской и Тульской областей",- говорится в сообщении.
Средства ПВО за два часа сбили 14 БПЛА ВСУ над всеми регионами России
