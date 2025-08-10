https://ria.ru/20250810/bpla-2034469296.html

Средства ПВО за два часа сбили 14 БПЛА ВСУ над всеми регионами России

Средства ПВО за два часа сбили 14 БПЛА ВСУ над всеми регионами России - РИА Новости, 10.08.2025

Средства ПВО за два часа сбили 14 БПЛА ВСУ над всеми регионами России

Дежурные средства российской ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников, больше всего над территорией Брянской области, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T20:45:00+03:00

2025-08-10T20:45:00+03:00

2025-08-10T20:52:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

безопасность

брянская область

калужская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников, больше всего над территорией Брянской области, сообщает Минобороны России."В период с 18.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять БПЛА - над территорией Брянской области, три БПЛА – над территорией Калужской области и по одному БПЛА – над территориями Орловской и Тульской областей",- говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250810/svo-2034456431.html

россия

брянская область

калужская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, безопасность, брянская область, калужская область, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия