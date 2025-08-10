https://ria.ru/20250810/bpla-2034460831.html

В Коми сняли режим опасности из-за полетов беспилотников

В Коми сняли режим опасности из-за полетов беспилотников

Режим опасности в Коми, введенный в связи с полетами БПЛА в Ухтинском районе, снят, пострадавших в результате падений БПЛА нет, заявил врио главы региона... РИА Новости, 10.08.2025

специальная военная операция на украине

республика коми

ухта

ростислав гольдштейн

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Режим опасности в Коми, введенный в связи с полетами БПЛА в Ухтинском районе, снят, пострадавших в результате падений БПЛА нет, заявил врио главы региона Ростислав Гольдштейн. Ранее он сообщал о введении процедур обеспечения безопасности в связи с полетами беспилотных летательных средств в Ухтинском районе. "В связи с полетами беспилотных летательных аппаратов в Ухтинском районе сообщаю: пострадавших в результате падений БПЛА нет. Ситуация находится под контролем. Режим опасности снят. Аэропорт Ухты возобновил работу", - написал Гольдштейн в своем Telegram-канале. Он отметил, что службы безопасности сработали оперативно и профессионально. В настоящее время проводится дополнительная проверка всех систем безопасности региона.

республика коми

ухта

