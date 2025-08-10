https://ria.ru/20250810/bpla-2034460831.html
В Коми сняли режим опасности из-за полетов беспилотников
В Коми сняли режим опасности из-за полетов беспилотников - РИА Новости, 10.08.2025
В Коми сняли режим опасности из-за полетов беспилотников
Режим опасности в Коми, введенный в связи с полетами БПЛА в Ухтинском районе, снят, пострадавших в результате падений БПЛА нет, заявил врио главы региона... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T19:10:00+03:00
2025-08-10T19:10:00+03:00
2025-08-10T19:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика коми
ухта
ростислав гольдштейн
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Режим опасности в Коми, введенный в связи с полетами БПЛА в Ухтинском районе, снят, пострадавших в результате падений БПЛА нет, заявил врио главы региона Ростислав Гольдштейн. Ранее он сообщал о введении процедур обеспечения безопасности в связи с полетами беспилотных летательных средств в Ухтинском районе. "В связи с полетами беспилотных летательных аппаратов в Ухтинском районе сообщаю: пострадавших в результате падений БПЛА нет. Ситуация находится под контролем. Режим опасности снят. Аэропорт Ухты возобновил работу", - написал Гольдштейн в своем Telegram-канале. Он отметил, что службы безопасности сработали оперативно и профессионально. В настоящее время проводится дополнительная проверка всех систем безопасности региона.
https://ria.ru/20250810/svo-2034456431.html
республика коми
ухта
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика коми, ухта, ростислав гольдштейн, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Республика Коми, Ухта, Ростислав Гольдштейн, Происшествия
В Коми сняли режим опасности из-за полетов беспилотников
Введенный из-за полетов БПЛА в Ухтинском районе Коми режим опасности сняли