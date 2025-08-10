https://ria.ru/20250810/bpla-2034408434.html
В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена на территории Краснодарского края, информирует приложение МЧС России. РИА Новости, 10.08.2025
КРАСНОДАР, 10 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Краснодарского края, информирует приложение МЧС России. "На территории края объявлена "Беспилотная опасность". Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении. В оповещении МЧС граждан призвали укрыться в защищенном помещении (подвал, защитное сооружение), отойти от окон и при падении взрывных устройств звонить 112.
