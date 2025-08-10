Рейтинг@Mail.ru
Средства ПВО уничтожили пять украинских БПЛА над Калужской областью - РИА Новости, 10.08.2025
09:32 10.08.2025 (обновлено: 09:42 10.08.2025)
Средства ПВО уничтожили пять украинских БПЛА над Калужской областью
Средства ПВО уничтожили пять украинских БПЛА над Калужской областью
россия
калужская область
безопасность
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Средства ПВО РФ сбили пять украинских беспилотников над территорией Калужской области, сообщили в Минобороны России."В период с 7.55 мск до 8.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Калужской области", - говорится в сообщении.
россия, калужская область, безопасность
Россия, Калужская область, Безопасность
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Средства ПВО РФ сбили пять украинских беспилотников над территорией Калужской области, сообщили в Минобороны России.
"В период с 7.55 мск до 8.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Калужской области", - говорится в сообщении.
РоссияКалужская областьБезопасность
 
 
