Средства ПВО уничтожили пять украинских БПЛА над Калужской областью
Средства ПВО уничтожили пять украинских БПЛА над Калужской областью - РИА Новости, 10.08.2025
Средства ПВО уничтожили пять украинских БПЛА над Калужской областью
Средства ПВО РФ сбили пять украинских беспилотников над территорией Калужской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 10.08.2025
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Средства ПВО РФ сбили пять украинских беспилотников над территорией Калужской области, сообщили в Минобороны России."В период с 7.55 мск до 8.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Калужской области", - говорится в сообщении.
