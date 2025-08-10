https://ria.ru/20250810/bpla-2034406490.html

Средства ПВО уничтожили пять украинских БПЛА над Калужской областью

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Средства ПВО РФ сбили пять украинских беспилотников над территорией Калужской области, сообщили в Минобороны России."В период с 7.55 мск до 8.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Калужской области", - говорится в сообщении.

