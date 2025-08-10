https://ria.ru/20250810/boets-2034422477.html

Боец Купол: ВСУ попадают в клещи российских военных в районе Покровска

Боец Купол: ВСУ попадают в клещи российских военных в районе Покровска

ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Подразделения боевиков ВСУ попадают в клещи к бойцам ВС России с севера Покровска, рассказал РИА Новости заместитель командира роты 1-го стрелкового батальона 110-го отдельного стрелкового полка 110-й бригады Южного военного округа с позывным "Купол". "Наше подразделение планомерно продвигается с северного направления Покровска, перерезая украинскую группировку в клещи", - сообщил боец. Красноармейск (переименован киевскими властями в Покровск) считается одним из важнейших узлов ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, "подпитывает" северо-запад республики, пока остающийся под контролем киевского режима.

"Купол" о продвижении штурмовых групп в районе Красноармейска Штурмовые группы в районе населенного пункта Красноармейск в ДНР продвинулись более чем на 18 км к городу. Об этом рассказал РИА Новости замкомандира роты 1-го стрелкового батальона 110-го отдельного стрелкового полка 110-й бригады Южного военного округа с позывным "Купол". 2025-08-10T12:22 true PT0M24S

