Боец Купол: ВСУ попадают в клещи российских военных в районе Покровска
2025-08-10T12:22:00+03:00
безопасность
красноармейск
покровск
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Подразделения боевиков ВСУ попадают в клещи к бойцам ВС России с севера Покровска, рассказал РИА Новости заместитель командира роты 1-го стрелкового батальона 110-го отдельного стрелкового полка 110-й бригады Южного военного округа с позывным "Купол". "Наше подразделение планомерно продвигается с северного направления Покровска, перерезая украинскую группировку в клещи", - сообщил боец. Красноармейск (переименован киевскими властями в Покровск) считается одним из важнейших узлов ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, "подпитывает" северо-запад республики, пока остающийся под контролем киевского режима.
красноармейск
покровск
донецкая народная республика
Новости
