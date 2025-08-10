https://ria.ru/20250810/bezhentsy-2034108925.html

"Туда не вернусь". С чем столкнулись беженцы, которых Россия спасла дважды

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости, Давид Нармания. “Помню, она еще говорила: “Вот, 9 мая парад посмотрю наконец-то”. Не посмотрела. Это случилось 7 мая. Я остался курить под навесом, а она зашла в дом. Я только услышал, как она вскрикнула: “Ой”, — вспоминает Александр Деловой из села Новое. Еще несколько месяцев назад он жил в поселке Новое под Краматорском. Но теперь все иначе. О том, что довелось испытать беженцам с недавно освобожденных территорий, — в материале РИА Новости."Забирали все"Район, где живет Александр, российские войска освободили еще в 2022-м. Однако осенью того же года его вновь оккупировали ВСУ.“Когда русские солдаты зашли в первый раз, всем делились — едой, деньгами. А потом эти черти появились”, — рассказывает он. И извиняется: “Ты прости, что я их так называю, но как иначе? Устроили шмон. У кума было три трактора, он их в аренду сдавал. Забрали — “на военные нужды”. Из домов все повыносили — технику, вещи. Да что говорить, даже картошку в огороде выкопали”.Вэсэушники отбирали даже гуманитарную помощь от киевских властей. Александр неоднократно предлагал матери уехать — на Украине есть родственники. Но та отказывалась. “Повторяла: “Сынку, мы с батькой дбалы-дбалы (ухаживали, следили за хозяйством. — Прим. ред.), на кого мы это все бросим”. Вот не бросили”, — разводит он руками.Этой весной ВСУ оставили село и принялись бить по домам — в основном дронами. Один из них и убил мать Александра — до 90-летнего юбилея не дожила меньше года.“Когда он бахнул, я бросился внутрь. Вижу, мать лежит — осколком отсекло палец, а второй в сердце попал. Ну, я во дворе вырыл могилку метр на два и сам похоронил. Как мне теперь до нашей ридной Украины относиться?” — говорит он.После еще нескольких ударов дронов дом сгорел. Александр успел вынести только документы.К тому моменту в селе уже почти никого не было. Многие погибли от дронов, кто-то уехал на Украину, кто-то в Россию. Александра вместе с соседкой эвакуировали российские солдаты. И 67-летнему пенсионеру пришлось 20 километров пройти пешком.“Добирались двое суток почти. Нас бойцы по цепочке передавали. Преодолеем часть пути, немного передохнем, покормят, другие ведут. Потом третьи. Двигались только днем, по лесополкам”, — уточняет он."Грозился утопить"Так же эвакуировался и односельчанин Александра Сергей Шевченко. Выходить вместе с раненым братом — тому осколком пробило бедро. Тоже дрон."Постоянно "Баба-яга" по ночам бомбила. И камикадзе, — объясняет он, с трудом сдерживая слезы. — Они нас просто убивали".Последние несколько месяцев братья провели в подвале — дом сожгли беспилотники. Но и до этого, признается Сергей, было не лучше.В Новое, к сестре, они переехали из Карповки, это неподалеку. Со двора почти не выходили — в любой момент могли забрать в ВСУ.С одной из соседок у Сергея отношения не сложились: ”Она любила выпить и поскандалить”. После очередной ссоры явился ее знакомый вэсэушник, призванный из зоны.“Это зимой было. Угрожал: "Под лед пушу", — вспоминает Сергей.Почему не уехали на Украину? Отвечает: "Я этот Бандерштадт ненавижу".Братья ждут российские паспорта, чтобы устроиться на работу.Своим ходомЛидии Вихровой из Николаевки — в четырех километрах от Новогродовки — паспорт уже выдали. В ПВР она сама приехала.Объясняет: “Меня еще в прошлом году украинцы эвакуировали. Когда наше село активно бомбили, я в Новогродовку ездила на велосипеде за хлебом, за сигаретами соседям. У нас ведь и лежачие были".В конце концов вэсэушники загнали к ней во двор военную технику.“Велели уходить. Это было 2 августа. А 6-го в мой дом, прилетел снаряд. Прямо в кухню”.И она перебралась в Новогродовку. Оттуда ее пытались отправить во Львов. "Вывезли в Красноармейск на вокзал. Звоню подруге, а та уже в Ивано-Франковской области, приют Австрия спонсировала. Говорит: не надо во Львов, сойди в Тернополе, тебя заберут. Там были наши — из Новогродовки, Красноармейска. И из Херсона".Действительно, встретили. После этого Лилия принялась копить деньги на то, чтобы уехать в Россию. Десять месяцев собирала нужную сумму.“День и ночь плакала, старалась не сболтнуть лишнего, чтобы подозрений не вызвать. Не дай бог, в СБУ заберут”, — вспоминает беженка.Она знает, что такое СБУ не понаслышке. Ее племянник перешел на сторону ДНР еще в 2015-м. Причем, по ее словам, что-то перед этим взял у вэсэушников, унес с собой. Спустя какое-то время ей позвонили и сообщили: погиб.Дочь Лидии также стала жертвой украинских военных.“Она жила в Славянске. Когда в 2014-м туда вошли ВСУ, ее избили. Разрыв селезенки. От этого и умерла”.Еще одна дочь эмигрировала в Германию. А сама пенсионерка, накопив денег, уехала в Польшу, оттуда — в Белоруссию, затем, через Шереметьево, — в Россию, в ДНР.Лидия родилась в Кемеровской области. В УССР в 1970-м ее привез отец — спустя 25 лет после окончания Великой Отечественной нашел брата, с которым его разлучила война.“Я его часто спрашивала, зачем мы приехали. Столько лет порознь, уже чужие люди. Ну, посидите, выпьете, а потом разойдетесь. Ты ему никто, и он тебе никто. Зря мы сюда приехали”, — вздыхает пожилая женщина.Дочь зовет ее в Германию, однако Лидия не видит себя без России. И она, и другие беженцы испытали тяжелые лишения, прежде чем вернуться на родину. К сожалению, среди их близких много тех, кто до этого так и не дожил.

