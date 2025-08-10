https://ria.ru/20250810/bespilotniki-2034481662.html

Силы ПВО уничтожили еще 27 украинских беспилотников

Силы ПВО уничтожили еще 27 украинских беспилотников

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Силы российской ПВО сбили 27 украинских беспилотников, большую часть - над территорией Тульской области, сообщили в Минобороны России."В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 БПЛА - над территорией Тульской области, семь БПЛА – над территорией Брянской области, пять БПЛА – над территорией Орловской области, два БПЛА – над территорией Калужской области и по одному БПЛА – над территориями Московского региона и Рязанской области", - говорится в сообщении.

