https://ria.ru/20250810/bespilotniki-2034481203.html
Над Тульской областью сбили 11 беспилотников
Над Тульской областью сбили 11 беспилотников - РИА Новости, 10.08.2025
Над Тульской областью сбили 11 беспилотников
ПВО сбила вечером 11 беспилотников над Тульской областью, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T23:18:00+03:00
2025-08-10T23:18:00+03:00
2025-08-10T23:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
тульская область
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589116_0:64:3176:1851_1920x0_80_0_0_8a043b8a015c44e39cfa1c2a54ebb929.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. ПВО сбила вечером 11 беспилотников над Тульской областью, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. "Сегодня вечером подразделениями ПВО Минобороны РФ уничтожены 11 беспилотников", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250806/voyna-2033551014.html
тульская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589116_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_4b0b32a7175fa9fe0c989a48666d26ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Тульская область, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины
Над Тульской областью сбили 11 беспилотников
Миляев: средства ПВО вечером уничтожили 11 беспилотников над Тульской областью