Специальная военная операция на Украине
 
23:18 10.08.2025
Над Тульской областью сбили 11 беспилотников
Над Тульской областью сбили 11 беспилотников
ПВО сбила вечером 11 беспилотников над Тульской областью, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 10.08.2025
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. ПВО сбила вечером 11 беспилотников над Тульской областью, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. &quot;Сегодня вечером подразделениями ПВО Минобороны РФ уничтожены 11 беспилотников&quot;, - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Над Тульской областью сбили 11 беспилотников

Миляев: средства ПВО вечером уничтожили 11 беспилотников над Тульской областью

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. ПВО сбила вечером 11 беспилотников над Тульской областью, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"Сегодня вечером подразделениями ПВО Минобороны РФ уничтожены 11 беспилотников", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

