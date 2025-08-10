https://ria.ru/20250810/bespilotniki-2034456763.html
Над российскими регионами перехватили еще 26 украинских беспилотников
Над российскими регионами перехватили еще 26 украинских беспилотников - РИА Новости, 10.08.2025
Над российскими регионами перехватили еще 26 украинских беспилотников
Силы ПВО сбили вечером 26 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T18:21:00+03:00
2025-08-10T18:21:00+03:00
2025-08-10T18:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
безопасность
брянская область
калужская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983634_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_8e010938f79d9f3fbf0cb6ef53e1ff4f.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Силы ПВО сбили вечером 26 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщило Минобороны."В период с 15:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке. Российские бойцы сбили:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
https://ria.ru/20250808/svo-2033647825.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
брянская область
калужская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983634_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_118cfb78e900bd90d9c8f0bb3167188b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность, брянская область, калужская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Брянская область, Калужская область
Над российскими регионами перехватили еще 26 украинских беспилотников
МО сообщило, что силы ПВО за 3 часа сбили над российскими регионами 26 БПЛА ВСУ