Над российскими регионами перехватили еще 26 украинских беспилотников
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:21 10.08.2025 (обновлено: 18:59 10.08.2025)
Над российскими регионами перехватили еще 26 украинских беспилотников
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Силы ПВО сбили вечером 26 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщило Минобороны."В период с 15:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке. Российские бойцы сбили:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Силы ПВО сбили вечером 26 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщило Минобороны.
"В период с 15:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Российские бойцы сбили:
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
