Над российскими регионами перехватили еще 26 украинских беспилотников

Силы ПВО сбили вечером 26 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T18:21:00+03:00

2025-08-10T18:21:00+03:00

2025-08-10T18:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

вооруженные силы украины

безопасность

брянская область

калужская область

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Силы ПВО сбили вечером 26 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщило Минобороны."В период с 15:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке. Российские бойцы сбили:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.

2025

