Российские БПЛА уничтожили пункт управления дронами ВСУ возле Катериновки
Специальная военная операция на Украине
 
17:55 10.08.2025
Российские БПЛА уничтожили пункт управления дронами ВСУ возле Катериновки
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Российские операторы БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ возле Катериновки в ДНР, сообщает Минобороны России. "Расчетом БПЛА 68-го гвардейского танкового полка в районе н.п. Катериновка ДНР был вскрыт пункт управления БПЛА ВСУ. Точным ударом артиллерийского орудия "МСТА-Б" вражеский объект был уничтожен", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что на Константиновском направлении в районе села Фёдоровка в ДНР расчёт БПЛА разведывательного подразделения Южной группировки войск обнаружил узел связи 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, который был поражен сбросом боеприпаса с беспилотника.
Российские БПЛА уничтожили пункт управления дронами ВСУ возле Катериновки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Российские операторы БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ возле Катериновки в ДНР, сообщает Минобороны России.
"Расчетом БПЛА 68-го гвардейского танкового полка в районе н.п. Катериновка ДНР был вскрыт пункт управления БПЛА ВСУ. Точным ударом артиллерийского орудия "МСТА-Б" вражеский объект был уничтожен", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что на Константиновском направлении в районе села Фёдоровка в ДНР расчёт БПЛА разведывательного подразделения Южной группировки войск обнаружил узел связи 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, который был поражен сбросом боеприпаса с беспилотника.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
