https://ria.ru/20250810/bespilotniki-2034455006.html
Российские БПЛА уничтожили пункт управления дронами ВСУ возле Катериновки
2025-08-10T17:55:00+03:00
ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Российские операторы БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ возле Катериновки в ДНР, сообщает Минобороны России. "Расчетом БПЛА 68-го гвардейского танкового полка в районе н.п. Катериновка ДНР был вскрыт пункт управления БПЛА ВСУ. Точным ударом артиллерийского орудия "МСТА-Б" вражеский объект был уничтожен", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что на Константиновском направлении в районе села Фёдоровка в ДНР расчёт БПЛА разведывательного подразделения Южной группировки войск обнаружил узел связи 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, который был поражен сбросом боеприпаса с беспилотника.
