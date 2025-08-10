https://ria.ru/20250810/bespilotniki-2034440791.html
Над российскими регионами сбили 15 украинских беспилотников
Над российскими регионами сбили 15 украинских беспилотников - РИА Новости, 10.08.2025
Над российскими регионами сбили 15 украинских беспилотников
Средства ПВО России сбили 15 украинских беспилотников над несколькими российскими регионами, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 10.08.2025
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Средства ПВО России сбили 15 украинских беспилотников над несколькими российскими регионами, сообщает Минобороны РФ."В период с 11.30 мск до 15.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА - над территорией Тульской области, четыре БПЛА – над территорией Орловской области, три БПЛА – над территорией Краснодарского края, два БПЛА – над акваторией Азовского моря и один БПЛА – над территорией Московского региона",- говорится в сообщении.
Над российскими регионами сбили 15 украинских беспилотников
