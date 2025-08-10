Рейтинг@Mail.ru
Над российскими регионами сбили 15 украинских беспилотников

Специальная военная операция на Украине
 
15:33 10.08.2025 (обновлено: 15:35 10.08.2025)
Над российскими регионами сбили 15 украинских беспилотников
Средства ПВО России сбили 15 украинских беспилотников над несколькими российскими регионами, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 10.08.2025
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Средства ПВО России сбили 15 украинских беспилотников над несколькими российскими регионами, сообщает Минобороны РФ.&quot;В период с 11.30 мск до 15.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА - над территорией Тульской области, четыре БПЛА – над территорией Орловской области, три БПЛА – над территорией Краснодарского края, два БПЛА – над акваторией Азовского моря и один БПЛА – над территорией Московского региона&quot;,- говорится в сообщении.
Дежурство расчета ЗРК "Тор-М2"
Дежурство расчета ЗРК Тор-М2
Дежурство расчета ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Средства ПВО России сбили 15 украинских беспилотников над несколькими российскими регионами, сообщает Минобороны РФ.
"В период с 11.30 мск до 15.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА - над территорией Тульской области, четыре БПЛА – над территорией Орловской области, три БПЛА – над территорией Краснодарского края, два БПЛА – над акваторией Азовского моря и один БПЛА – над территорией Московского региона",- говорится в сообщении.

