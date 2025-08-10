https://ria.ru/20250810/bespilotniki-2034440791.html

Над российскими регионами сбили 15 украинских беспилотников

Над российскими регионами сбили 15 украинских беспилотников - РИА Новости, 10.08.2025

Над российскими регионами сбили 15 украинских беспилотников

Средства ПВО России сбили 15 украинских беспилотников над несколькими российскими регионами, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T15:33:00+03:00

2025-08-10T15:33:00+03:00

2025-08-10T15:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

тульская область

орловская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983590_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_13e1ebc8a46dfe36ffd52c10f3d4c969.jpg

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Средства ПВО России сбили 15 украинских беспилотников над несколькими российскими регионами, сообщает Минобороны РФ."В период с 11.30 мск до 15.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА - над территорией Тульской области, четыре БПЛА – над территорией Орловской области, три БПЛА – над территорией Краснодарского края, два БПЛА – над акваторией Азовского моря и один БПЛА – над территорией Московского региона",- говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

тульская область

орловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, тульская область, орловская область