Российская ПВО сбила 19 беспилотников

Российская ПВО сбила 19 беспилотников - РИА Новости, 10.08.2025

Российская ПВО сбила 19 беспилотников

Дежурные средства российской ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 10.08.2025

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России."В период с 8.30 мск до 11.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по шесть БПЛА - над территорией Курской области и над акваторией Азовского моря, три БПЛА - над территорией Орловской области и по два БПЛА - над территориями Калужской и Брянской областей", - говорится в сообщении.

