Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву
Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 10.08.2025
Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву
Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T21:59:00+03:00
2025-08-10T21:59:00+03:00
2025-08-10T22:20:00+03:00
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале."Силы ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву", — сказал он. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву
