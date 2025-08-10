Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:59 10.08.2025 (обновлено: 22:20 10.08.2025)
Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву
Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2025
специальная военная операция на украине
москва
сергей собянин
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале."Силы ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву", — сказал он. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
москва, сергей собянин, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву

Собянин сообщил о сбитом силами ПВО Минобороны беспилотнике, летевшем на Москву

Дежурство расчета ЗРК "Тор-М2"
Дежурство расчета ЗРК Тор-М2
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Дежурство расчета ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.
"Силы ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ
Все ради третьей мировой: в программе — взрывы, теракты и катастрофы
6 августа, 08:00
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
