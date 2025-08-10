https://ria.ru/20250810/bespilotnik-2034475842.html

Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале."Силы ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву", — сказал он. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.

