"Беларусь 1": интервью Лукашенко превратили в пропагандистский опус

https://ria.ru/20250810/belorussiya-2034479255.html

Американский журнал Time сделал из двухчасового интервью президента Белоруссии Александра Лукашенко пропагандистский опус, так телеканал "Беларусь1" в программе РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T22:52:00+03:00

МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Американский журнал Time сделал из двухчасового интервью президента Белоруссии Александра Лукашенко пропагандистский опус, так телеканал "Беларусь1" в программе "Время первого" охарактеризовал публикацию интервью главы государства американскому журналисту Саймону Шустеру. Лукашенко дал интервью 25 июля, но до 8 августа название СМИ, а также имя интервьюера не раскрывались по просьбе самого журнала, чтобы, по словам авторов программы, сохранить интригу. Лукашенко общался с журналистом более двух с половиной часов, затем разговор продолжился не под запись. Видеозапись была показана по белорусским телеканалам. Журнал же опубликовал на своих страницах статью Шустера, в которой практически нет ответов Лукашенко. "Вышло резонансное интервью Лукашенко журналу Time. Сразу скажем – смотрите телеверсию. Со стороны нашего президента было мощно и честно. Чего не скажешь об интервьюере. Это мы о том пропагандистском опусе, который по итогам двухнедельного молчания опубликовал американский журналист Саймон Шустер. Президент подробно ответил на все вопросы, но после выхода статьи в журнале вопросы появились к журналисту", - отметили авторы программы. По их словам, хорошо, что работали камеры, чтобы все увидели, как это было на самом деле. "С Лукашенко общался американский журналист, редактор журнала Time Саймон Шустер. Родился в России, вместе с семьей эмигрировал в США. С 2013 года в штате журнала Time. Все, что нужно знать, - Саймону запрещен въезд в Россию", - заметили авторы программы. На вопрос, что такое американская журналистика, они отвечают: "Пропаганда во всей красе". Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт рассказала, что двухнедельная пауза с публикацией интервью была сделана по просьбе американских коллег. "Им нужно было подготовить глубокий, как нам это преподносилось, материал. Мы пошли им навстречу. Нам всегда кажется, и в этом случае казалось, что мы имеем дело с серьезными людьми. И мы сделали, как договорились, - мы отложили выход этого интервью. Интервью должно было выйти 7 августа", - сказала Эйсмонт. По ее словам, из Америки ей поступил звонок с просьбой вновь отложить публикацию в связи с информацией о переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа и "расставить какие-то небольшие акценты в этом материале". На вопрос про реакцию Лукашенко на статью Эйсмонт ответила, что журналисты "наверняка найдут возможность" спросить у самого президента о его впечатлениях. Белорусский телеканал СТВ в аналитической программе также отметил, что Лукашенко в течение двух часов отвечал на вопросы, и привел слова Шустера, что "не каждый лидер способен на такой открытый диалог". "А вот к Time и Саймону Шустеру теперь у нас вопросы. Биограф (Владимира - ред.) Зеленского и его пиарщик (Шустер является автором книги о Зеленском – ред.) двухчасовой разговор с президентом умудрился уместить в газетную полосу, где много впечатлений, воды, а вот цитат и фактов раз-два и обчелся. И думаем, что трудности перевода тут совсем ни при чем", - отметил телеканал.

