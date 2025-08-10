Рейтинг@Mail.ru
При падении БПЛА в Саратовской области погиб человек - РИА Новости, 10.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
04:31 10.08.2025 (обновлено: 10:04 10.08.2025)
При падении БПЛА в Саратовской области погиб человек
При падении БПЛА в Саратовской области погиб человек
При падении БПЛА во дворе жилого дома в Саратовской области погиб человек, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2025
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. При падении БПЛА во дворе жилого дома в Саратовской области погиб человек, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале.В воскресенье в регионе объявили об угрозе атаки беспилотников."Один из БПЛА упал во дворе жилого дома. &lt;...&gt; В результате атаки есть пострадавшие. Предварительно, один человек погиб", — написал он.Губернатор отметил, что жителей эвакуировали, а в соседней школе организовали пункт временного размещения. Как уточнил Бусаргин, медицинские службы оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
При падении БПЛА в Саратовской области погиб человек

В Саратовской области при падении БПЛА во дворе жилого дома погиб человек

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. При падении БПЛА во дворе жилого дома в Саратовской области погиб человек, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале.
В воскресенье в регионе объявили об угрозе атаки беспилотников.
Работа пожарных - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Предприятие в Саратовской области получило повреждение при атаке БПЛА
03:58
"Один из БПЛА упал во дворе жилого дома. <...> В результате атаки есть пострадавшие. Предварительно, один человек погиб", — написал он.
Губернатор отметил, что жителей эвакуировали, а в соседней школе организовали пункт временного размещения. Как уточнил Бусаргин, медицинские службы оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
