При падении БПЛА в Саратовской области погиб человек

При падении БПЛА в Саратовской области погиб человек - РИА Новости, 10.08.2025

При падении БПЛА в Саратовской области погиб человек

При падении БПЛА во дворе жилого дома в Саратовской области погиб человек, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2025

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. При падении БПЛА во дворе жилого дома в Саратовской области погиб человек, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале.В воскресенье в регионе объявили об угрозе атаки беспилотников."Один из БПЛА упал во дворе жилого дома. <...> В результате атаки есть пострадавшие. Предварительно, один человек погиб", — написал он.Губернатор отметил, что жителей эвакуировали, а в соседней школе организовали пункт временного размещения. Как уточнил Бусаргин, медицинские службы оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Дарья Буймова

