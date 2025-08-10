Рейтинг@Mail.ru
Антонио Бандерас заявил, что пока не собирается на пенсию
13:39 10.08.2025 (обновлено: 13:45 10.08.2025)
Антонио Бандерас заявил, что пока не собирается на пенсию
Антонио Бандерас заявил, что пока не собирается на пенсию - РИА Новости, 10.08.2025
Антонио Бандерас заявил, что пока не собирается на пенсию
Знаменитый испанский актер Антонио Бандерас, которому в воскресенье исполнилось 65 лет, сообщил, что пока на пенсию не собирается. РИА Новости, 10.08.2025
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Знаменитый испанский актер Антонио Бандерас, которому в воскресенье исполнилось 65 лет, сообщил, что пока на пенсию не собирается. "В 20 лет я думал, что 65-летние ходят с тростью. Я себя так не ощущаю, я не вижу конца… Возможно, я делаю то, что не следует делать. Но врачи мне ничего не говорят. Они говорят, что со мной все в порядке, что я могу делать, что захочу… Раньше в 65 уходили на пенсию. Теперь нет, это происходит позже… Я планирую брать уроки сольфеджио и купил себе пианино. Думаю, что я буду из тех, кто если остановится, умрет", - сказал актер в интервью испанской газете Pais. При этом, по словам Бандераса, инфаркт, который у него случился в 2017 году, стал для него серьезным предупреждением и изменил его отношение к жизни и своему здоровью. Хосе Антонио Домингес Бандера, известный как Антонио Бандерас, родился в испанской Малаге в 1960 году. Наиболее популярными фильмами с его участием являются "Маска Зорро", "Дети шпионов", "Кожа, в которой я живу", "За гранью реальности". Бандерас получил различные награды, в том числе премию Каннского кинофестиваля и премию "Гойи", а также был номинирован на премию "Оскар", премию "Тони" и пять премий "Золотой глобус". Он также работает в качестве режиссера.
Антонио Бандерас заявил, что пока не собирается на пенсию

Антонио Бандерас на свое 65-летие заявил, что не собирается на пенсию

Актер Антонио Бандерас
© Getty Images / David Benito
Актер Антонио Бандерас. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Знаменитый испанский актер Антонио Бандерас, которому в воскресенье исполнилось 65 лет, сообщил, что пока на пенсию не собирается.
"В 20 лет я думал, что 65-летние ходят с тростью. Я себя так не ощущаю, я не вижу конца… Возможно, я делаю то, что не следует делать. Но врачи мне ничего не говорят. Они говорят, что со мной все в порядке, что я могу делать, что захочу… Раньше в 65 уходили на пенсию. Теперь нет, это происходит позже… Я планирую брать уроки сольфеджио и купил себе пианино. Думаю, что я буду из тех, кто если остановится, умрет", - сказал актер в интервью испанской газете Pais.
При этом, по словам Бандераса, инфаркт, который у него случился в 2017 году, стал для него серьезным предупреждением и изменил его отношение к жизни и своему здоровью.
Хосе Антонио Домингес Бандера, известный как Антонио Бандерас, родился в испанской Малаге в 1960 году. Наиболее популярными фильмами с его участием являются "Маска Зорро", "Дети шпионов", "Кожа, в которой я живу", "За гранью реальности". Бандерас получил различные награды, в том числе премию Каннского кинофестиваля и премию "Гойи", а также был номинирован на премию "Оскар", премию "Тони" и пять премий "Золотой глобус". Он также работает в качестве режиссера.
