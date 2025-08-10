https://ria.ru/20250810/avgust-2034455445.html
Москвичам рассказали о погоде в августе
Москвичам рассказали о погоде в августе
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Вторая декада августа в Москве будет прохладнее первой, днем будет от плюс 19 до плюс 25 градусов, а дожди станут частыми гостями, рассказал в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "По прогнозам, вторая декада августа ожидается прохладнее первой, и, скорее всего, она закончится также с небольшой температурной аномалией, величиной около полградуса, но на этот раз отрицательной. При этом первая половина десятидневки ожидается более холодной, а вторая – более тёплой", - сказал Леус. Он уточнил, что разброс дневных температур прогнозируется в диапазоне от плюс 19 до плюс 25 градусов. Дожди также будут частыми гостями в столице и пройдут в течение шести-восьми дней.
