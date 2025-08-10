Рейтинг@Mail.ru
17:59 10.08.2025
Москвичам рассказали о погоде в августе
общество, москва, михаил леус, ливневые дожди и грозы в москве
Общество, Москва, Михаил Леус, Ливневые дожди и грозы в Москве
Вид на Кремль и Москва-сити
Вид на Кремль и Москва-сити. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Вторая декада августа в Москве будет прохладнее первой, днем будет от плюс 19 до плюс 25 градусов, а дожди станут частыми гостями, рассказал в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"По прогнозам, вторая декада августа ожидается прохладнее первой, и, скорее всего, она закончится также с небольшой температурной аномалией, величиной около полградуса, но на этот раз отрицательной. При этом первая половина десятидневки ожидается более холодной, а вторая – более тёплой", - сказал Леус.
Он уточнил, что разброс дневных температур прогнозируется в диапазоне от плюс 19 до плюс 25 градусов. Дожди также будут частыми гостями в столице и пройдут в течение шести-восьми дней.
Вокзал Сен-Лазар в Париже
Во Франции отменили почти 20 поездов из-за сильной жары
7 августа, 18:34
 
