Москвичам рассказали о погоде в августе

Вторая декада августа в Москве будет прохладнее первой, днем будет от плюс 19 до плюс 25 градусов, а дожди станут частыми гостями, рассказал в Telegram-канале... РИА Новости, 10.08.2025

2025-08-10T17:59:00+03:00

общество

москва

михаил леус

ливневые дожди и грозы в москве

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Вторая декада августа в Москве будет прохладнее первой, днем будет от плюс 19 до плюс 25 градусов, а дожди станут частыми гостями, рассказал в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "По прогнозам, вторая декада августа ожидается прохладнее первой, и, скорее всего, она закончится также с небольшой температурной аномалией, величиной около полградуса, но на этот раз отрицательной. При этом первая половина десятидневки ожидается более холодной, а вторая – более тёплой", - сказал Леус. Он уточнил, что разброс дневных температур прогнозируется в диапазоне от плюс 19 до плюс 25 градусов. Дожди также будут частыми гостями в столице и пройдут в течение шести-восьми дней.

москва

