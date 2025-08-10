https://ria.ru/20250810/audi-2034215880.html

Пора уходить. Европа смирилась с суровой необходимостью

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости, Надежда Сарапина. Попытки США переманить к себе европейское производство дали первые плоды — к переезду готовится немецкий автопром. Несмотря на серьезные финансовые проблемы и волны сокращений, Audi AG договаривается о строительстве завода в Штатах. Какова цена сделки и кто выиграет в итоге — в материале РИА Новости.Большие надеждыПосле заключения торговой сделки между ЕС и США немецкий автопроизводитель Audi AG принялся за разработку новой стратегии сотрудничества со Штатами. В частности, бренд планирует открыть завод в США, сообщает издание Handelsblatt.В качестве локации рассматривают город Чаттануга в штате Теннесси, где у концерна Volkswagen (VW), которому принадлежит и Audi AG, уже есть предприятие. Такое расположение дает шанс сэкономить время и деньги, так как строительство мощностей и логистической инфраструктуры может взять на себя материнская компания, отмечается в статье. На создание производства мощностью в 150-200 тысяч автомобилей в год уйдет более двух лет и 4,6 миллиарда долларов."Мы рассматриваем различные сценарии (локализации производства в США — Прим. ред.) и уверены, что в координации с концерном Volkswagen примем решение о том, как это конкретно будет выглядеть, еще в этом году", — цитирует издание заявление Audi.Handelsblatt пишет, что в обмен на крупные инвестиции в экономику США немецкая компания может получить снижение пошлин.Ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент" Дмитрий Баранов считает, что Вашингтон действительно может предусмотреть определенные преференции для зарубежных компаний, желающих открыть производство в США. Это не только отвечает желанию привлечь как можно больше средств, но и создаст новые рабочие места, увеличит поступления в бюджет и обеспечит дополнительными заказами локальные компании.Реализация плана зависит прежде всего от переговоров между главой VW Оливером Блюме и американским правительством. Если завод все же построят, общие продажи концерна в США вырастут с чуть менее чем 200 до 300-400 тысяч автомобилей в год. Однако на расширение географии план не похож — это борьба за выживание, указывают аналитики.Вынужденное бегствоГлавный и немедленный стимул — это спасение от карательных импортных пошлин США, объясняет замруководителя комитета по международной кооперации и экспорту "Опоры России" Намер Ради. Напомним, что торговое соглашение предусматривает 15-процентную пошлину на большинство товаров из ЕС, включая автомобили.Audi и так переживает не лучшие времена: снижение спроса, высокие издержки и усиление конкуренции с китайскими автопроизводителями вынудили компанию закрыть Брюссельское подразделение. Вдобавок, к 2029-му сократят 7,5 тысячи рабочих мест. Дополнительно Volkswagen урежет еще 35 тысяч, правда, в основном за счет отказа от найма новых сотрудников, а Porsche (тоже входит в концерн VW) избавится еще от 3,9 тысячи рабочих мест. Общая цифра по группе VW уже достигает 48 тысяч человек. И это только на фоне роста стоимости ресурсов из-за антироссийских санкций. В таких условиях американские экспортные тарифы грозят обернуться критическим ущербом для компании, замечает доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин."Audi уже сейчас не выдерживает конкуренции, а с повышением пошлин и вовсе рискует полностью потерять американский рынок, так как цены на продукцию окажутся слишком высоки по сравнению с местными автопроизводителями. Также обязательство закупить у США энергоресурсов на 750 миллиардов долларов вызовет очередной скачок цен на электричество и сделает производство в Европе еще менее рентабельным, чем сейчас. Так что решение о строительстве завода за океаном — вынужденная мера", — говорит эксперт.Администрация Трампа делает все, чтобы защитить внутренний рынок. Производство внутри США — единственный способ избежать этих барьеров. Но Audi смотрит дальше простого уклонения, добавляет, в свою очередь, Ради. "Тут прицел на щедрые субсидии закона "О снижении инфляции" (IRA), — уверен он. — Это настоящая вакцина для локализации, особенно для электромобилей и их компонентов. Предполагаемый завод Audi, почти наверняка ориентированный на электромобили, сможет претендовать на тысячи долларов поддержки на каждый проданный автомобиль, а также на налоговые льготы для самого производства. Без этих субсидий проект был бы в разы рискованнее".За все надо платитьС финансовой точки зрения проект вполне реализуем, соглашаются аналитики. "Конечно, основные расходы лягут на компанию. Покрывать их будут в том числе за счет заемных средств и сторонних инвесторов. Кроме того, США могут способствовать снижению требуемых расходов с помощью различных льгот или привлечения к финансированию властей штата", — полагает Баранов.К тому же принятая еще в 2023-м глобальная программа оптимизации VW Group призвана высвободить шесть миллиардов евро к 2026-му за счет повышения эффективности. Сэкономленные средства позволят профинансировать дорогой проект. Также гарантии материнской структуры позволят распределить риски. "Инвестиции в США — это стратегический приоритет всей группы, стремящейся нарастить слабую пока долю на ключевом рынке. Руководство Audi и VW Group верит, что потеря позиций в США из-за пошлин и отсутствия локализованного электромобиль-производства обойдется дороже, чем текущие инвестиции. Это ставка на будущую прибыль в огромной и защищенной экономике", — говорит Ради.Если план удастся, вслед за Audi последуют и другие бренды, считают эксперты. Среди наиболее вероятных кандидатов называют BMW и Mercedes-Benz. Несмотря на то что у компаний уже есть заводы в США, для сохранения конкурентоспособности и доступа к субсидиям IRA придется наращивать локализацию и мощности. Эта волна неизбежно потянет за собой ключевых поставщиков батарей, электромоторов, электроники и полупроводников.Для европейской экономики это сигнал бедствия. В условиях зеленого перехода и глобального протекционизма риск деиндустриализации — уже не страшилка, а реальная перспектива, подчеркивает Ради. Для Америки — это успешный кейс протекционистской политики: тысячи новых высокооплачиваемых рабочих мест, многомиллиардные прямые инвестиции, развитие локальных цепочек поставок комплектующих для электромобилей, в особенности критически важных батарей, а также укрепление промышленного потенциала.Однако риски остаются: все-таки требуемая сумма огромна для VW Group. Кроме того, негативный фон могут создать возможные изменения политики США, бюрократические проволочки, нехватка квалифицированной рабочей силы и колебания спроса.

