Кардиолог назвала продукты, повышающие риск развития атеросклероза

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Курение, употребление алкоголя, а также жирной и жареной еды повышают риски развития атеросклероза, рассказала РИА Новости врач-кардиолог Юлия Маршинцева."Доказано, что курение, употребление алкоголя, жирная и жареная еда повышают риск развития атеросклероза. <...> Однако питание усугубляет или улучшает ситуацию только в 20 процентов случаев", — сказала Маршинцева.По словам кардиолога, избавление от вредных привычек, повышение дневной активности и контроль питания помогут снизить холестерин, но полностью не обезопасят от развития атеросклероза, поскольку заболевание в первую очередь зависит от наследственного фактора.

