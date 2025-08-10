Рейтинг@Mail.ru
Кардиолог назвала продукты, повышающие риск развития атеросклероза
03:23 10.08.2025 (обновлено: 09:59 10.08.2025)
Кардиолог назвала продукты, повышающие риск развития атеросклероза
Кардиолог назвала продукты, повышающие риск развития атеросклероза - РИА Новости, 10.08.2025
Кардиолог назвала продукты, повышающие риск развития атеросклероза
Курение, употребление алкоголя, а также жирной и жареной еды повышают риски развития атеросклероза, рассказала РИА Новости врач-кардиолог Юлия Маршинцева. РИА Новости, 10.08.2025
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Курение, употребление алкоголя, а также жирной и жареной еды повышают риски развития атеросклероза, рассказала РИА Новости врач-кардиолог Юлия Маршинцева."Доказано, что курение, употребление алкоголя, жирная и жареная еда повышают риск развития атеросклероза. &lt;...&gt; Однако питание усугубляет или улучшает ситуацию только в 20 процентов случаев", — сказала Маршинцева.По словам кардиолога, избавление от вредных привычек, повышение дневной активности и контроль питания помогут снизить холестерин, но полностью не обезопасят от развития атеросклероза, поскольку заболевание в первую очередь зависит от наследственного фактора.
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Кардиолог назвала продукты, повышающие риск развития атеросклероза

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Курение, употребление алкоголя, а также жирной и жареной еды повышают риски развития атеросклероза, рассказала РИА Новости врач-кардиолог Юлия Маршинцева.
"Доказано, что курение, употребление алкоголя, жирная и жареная еда повышают риск развития атеросклероза. <...> Однако питание усугубляет или улучшает ситуацию только в 20 процентов случаев", — сказала Маршинцева.
По словам кардиолога, избавление от вредных привычек, повышение дневной активности и контроль питания помогут снизить холестерин, но полностью не обезопасят от развития атеросклероза, поскольку заболевание в первую очередь зависит от наследственного фактора.
