В Брянской области при атаке дрона пострадал мужчина
2025-08-10T23:59:00+03:00
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Мирный житель ранен при атаке украинского дрона в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. Ранее Минобороны РФ сообщило, что силы российской ПВО сбили семь украинских беспилотников над территорией Брянской области. "Украинские террористы атаковали с помощью дрона-камкадзе село Стратива в Стародубском муниципальном округе. В результате террористической атаки мирный житель села, к сожалению, получил ранения. Мужчина доставлен в больницу, где ему оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Богомаз добавил, что в результате сброса взрывного устройства поврежден гражданский автомобиль. Оперативные и экстренные службы работают на месте, отметил губернатор.
