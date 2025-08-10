https://ria.ru/20250810/ataka-2034483987.html

В Брянской области при атаке дрона пострадал мужчина

Мирный житель ранен при атаке украинского дрона в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 10.08.2025

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Мирный житель ранен при атаке украинского дрона в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. Ранее Минобороны РФ сообщило, что силы российской ПВО сбили семь украинских беспилотников над территорией Брянской области. "Украинские террористы атаковали с помощью дрона-камкадзе село Стратива в Стародубском муниципальном округе. В результате террористической атаки мирный житель села, к сожалению, получил ранения. Мужчина доставлен в больницу, где ему оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Богомаз добавил, что в результате сброса взрывного устройства поврежден гражданский автомобиль. Оперативные и экстренные службы работают на месте, отметил губернатор.

