Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области при атаке дрона пострадал мужчина - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:59 10.08.2025
https://ria.ru/20250810/ataka-2034483987.html
В Брянской области при атаке дрона пострадал мужчина
В Брянской области при атаке дрона пострадал мужчина - РИА Новости, 10.08.2025
В Брянской области при атаке дрона пострадал мужчина
Мирный житель ранен при атаке украинского дрона в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T23:59:00+03:00
2025-08-10T23:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_0:165:3076:1895_1920x0_80_0_0_833d2960e177744ccdb303743d3b5650.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Мирный житель ранен при атаке украинского дрона в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. Ранее Минобороны РФ сообщило, что силы российской ПВО сбили семь украинских беспилотников над территорией Брянской области. &quot;Украинские террористы атаковали с помощью дрона-камкадзе село Стратива в Стародубском муниципальном округе. В результате террористической атаки мирный житель села, к сожалению, получил ранения. Мужчина доставлен в больницу, где ему оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь&quot;, - написал губернатор в своем Telegram-канале.Богомаз добавил, что в результате сброса взрывного устройства поврежден гражданский автомобиль. Оперативные и экстренные службы работают на месте, отметил губернатор.
https://ria.ru/20250806/voyna-2033551014.html
брянская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_7a7f8193edcc0e8dc070566c7aeddcab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины
В Брянской области при атаке дрона пострадал мужчина

Богомаз сообщил о ранении мирного жителя Брянской области при атаке БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Мирный житель ранен при атаке украинского дрона в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что силы российской ПВО сбили семь украинских беспилотников над территорией Брянской области.
«

"Украинские террористы атаковали с помощью дрона-камкадзе село Стратива в Стародубском муниципальном округе. В результате террористической атаки мирный житель села, к сожалению, получил ранения. Мужчина доставлен в больницу, где ему оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Богомаз добавил, что в результате сброса взрывного устройства поврежден гражданский автомобиль. Оперативные и экстренные службы работают на месте, отметил губернатор.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Все ради третьей мировой: в программе — взрывы, теракты и катастрофы
6 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьАлександр БогомазМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала