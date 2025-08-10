https://ria.ru/20250810/ataka-2034483463.html

Жительница Брянской области пострадала при атаке украинских дронов

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

украина

вооруженные силы украины

происшествия

министерство обороны рф (минобороны рф)

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Жительница Брянской области ранена при атаке украинских БПЛА, сообщил губернатор Александр Богомаз.Ранее Минобороны РФ сообщило, что силы российской ПВО сбили семь украинских беспилотников над территорией Брянской области."При отражении атаки, в результате падения сбитого БПЛА, к сожалению, ранения получила мирная жительница. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь... В жилом доме повреждено остекление", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Богомаз добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.

брянская область

украина

