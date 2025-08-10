https://ria.ru/20250810/ataka-2034483463.html
Жительница Брянской области пострадала при атаке украинских дронов
Жительница Брянской области пострадала при атаке украинских дронов - РИА Новости, 10.08.2025
Жительница Брянской области пострадала при атаке украинских дронов
Жительница Брянской области ранена при атаке украинских БПЛА, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 10.08.2025
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Жительница Брянской области ранена при атаке украинских БПЛА, сообщил губернатор Александр Богомаз.Ранее Минобороны РФ сообщило, что силы российской ПВО сбили семь украинских беспилотников над территорией Брянской области."При отражении атаки, в результате падения сбитого БПЛА, к сожалению, ранения получила мирная жительница. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь... В жилом доме повреждено остекление", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Богомаз добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
Жительница Брянской области пострадала при атаке украинских дронов
