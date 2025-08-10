Рейтинг@Mail.ru
Жительница Брянской области пострадала при атаке украинских дронов
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
23:50 10.08.2025
Жительница Брянской области пострадала при атаке украинских дронов
Жительница Брянской области ранена при атаке украинских БПЛА, сообщил губернатор Александр Богомаз.
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Жительница Брянской области ранена при атаке украинских БПЛА, сообщил губернатор Александр Богомаз.Ранее Минобороны РФ сообщило, что силы российской ПВО сбили семь украинских беспилотников над территорией Брянской области.&quot;При отражении атаки, в результате падения сбитого БПЛА, к сожалению, ранения получила мирная жительница. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь... В жилом доме повреждено остекление&quot;, - написал губернатор в своем Telegram-канале.Богомаз добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
Жительница Брянской области пострадала при атаке украинских дронов

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Жительница Брянской области ранена при атаке украинских БПЛА, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что силы российской ПВО сбили семь украинских беспилотников над территорией Брянской области.
«

"При отражении атаки, в результате падения сбитого БПЛА, к сожалению, ранения получила мирная жительница. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь... В жилом доме повреждено остекление", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Богомаз добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
